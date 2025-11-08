Đồng Nai: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 350% - 528%/năm

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng từ 350% - 528%/năm vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 1 khẩu súng và 200 viên đạn chì.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Ảnh: CAT

Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 2000), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1989), Lê Văn Tiến (sinh năm 1990), Bùi Văn Thái (sinh năm 1995), Vũ Văn Doanh (sinh năm 1993), Tạ Duy Chuân (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1990) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, cuối tháng 10-2025, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh”, “Vay Vốn Ngọc Dương”… chạy quảng cáo trên mạng xã hội và đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới bài đăng, các đối tượng chủ động gọi, trao đổi, yêu cầu người vay kết bạn zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để cho người đến khảo sát, duyệt vay.

Các đối tượng cho vay từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả từ 500 ngàn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ... phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng, tiền ngày góp đầu và ngày cuối.

Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất 350% - 528%/năm.

Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng cho nạn nhân “đáo hạn”, tức vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Hàng ngày, các đối tượng gọi điện nhắc nợ. Với con nợ chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực.

Phát hiện súng và đạn chì khi khám xét nơi ở của Vũ Văn Doanh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loạt bắt giữ các đối tượng.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Ngoài ra, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 5-2024 đến tháng 11-2025, hàng trăm người ở tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm với lãi suất cao. Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh tố cáo hành vi của các đối tượng, với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

PHÚ NGÂN