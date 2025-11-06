Pháp luật

Khởi tố nghi phạm dùng xe ô tô cán cha vợ cũ

Nghi phạm Đoàn Văn Đại (sinh năm 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt để phục vụ điều tra vụ dùng xe ô tô đâm tử vong ông Lê Quý M.

Sáng 6-11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định được đối tượng điều khiển xe ô tô đâm, chèn qua người ông M. là Đoàn Văn Đại (con rể cũ của nạn nhân).

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-11, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đoàn Văn Đại khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H. (sinh năm 1989, trú tại phường Thanh Miếu), nên khoảng 14 giờ 10 phút ngày 5-11, Đại điều khiển xe ô tô đâm, chèn qua người ông M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe ô tô bỏ trốn theo hướng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi đi hết đường cao tốc, biết không thể trốn thoát nên Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú.

Cùng ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội “Giết người”.

Nghi phạm Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN PHÚC THỌ

Trước đó, lúc 15 giờ 15 phút ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về vụ việc trước đó, tại khu vực cây xăng dầu số 58, đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khu 10, phường Thanh Miếu), ông Lê Quý M., bị 1 ô tô tải đâm, chèn qua người làm ông tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

