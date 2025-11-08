Bắt tạm giam quản trị tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời”

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2003, thường trú tại TP Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt

Trước đó, ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Cơ quan công an làm việc với bị can Đoàn Quốc Việt

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đăng tải các video clip có nội dung vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018. Cụ thể là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Công an TPHCM đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH