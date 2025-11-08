Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký đất đai sau 3 năm lẩn trốn

Ngày 8-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Đình Quý (sinh năm 1986, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối tượng Đặng Đình Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Từ nguồn tin về tội phạm của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng liên quan việc Đặng Đình Quý và một người dân trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (trước đây), TP Đà Nẵng có hành vi gian dối trong việc nộp và lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra, xác minh.

Quá trình lực lượng chức năng giải quyết nguồn tin, Quý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 3 năm nỗ lực truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Quý.

Cơ quan CSĐT xác định, tháng 5-2015, Quý lợi dụng chức vụ khi đó là cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu (trước đây) cấu kết với ông H., trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (trước đây) lấy thông tin thửa đất số 134, tờ bản 29, diện tích 298m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác.

Sau đó, Quý đo đạc, vẽ sơ đồ thửa đất khác để lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất số 82, tờ bản đồ số 270, diện tích 252,4m2 tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (trước đây) cho vợ chồng ông H.

Hành vi của ông Đặng Đình Quý và các cá nhân liên quan khác đã gây thiệt hại cho nhà nước, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA