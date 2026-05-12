Kinh tế

Địa ốc

TPHCM xây dựng quy định hệ số K theo thủ tục rút gọn

SGGPO

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn thành phố theo thủ tục rút gọn.

Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất đề nghị của Sở NN-MT về chủ trương xây dựng Quyết định quy định hệ số K áp dụng từ ngày 1-7-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn, quy định tại Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc quy định hệ số K nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời, đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo Quyết định quy định hệ số K áp dụng từ ngày 1-7.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, việc ban hành Quyết định quy định hệ số K phải đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; đồng thời bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

hệ số sử dụng đất hệ số K tính tiền sử dụng đất TPHCM quyết định ban hành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn