TPHCM xây dựng quy định hệ số K theo thủ tục rút gọn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn thành phố theo thủ tục rút gọn.

Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất đề nghị của Sở NN-MT về chủ trương xây dựng Quyết định quy định hệ số K áp dụng từ ngày 1-7-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn, quy định tại Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc quy định hệ số K nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời, đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo Quyết định quy định hệ số K áp dụng từ ngày 1-7.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, việc ban hành Quyết định quy định hệ số K phải đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; đồng thời bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

THANH HIỀN