Xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường tỉnh 827E kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp

Ngày 30-5, tại xã Cần Đước, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 827E giai đoạn 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (chủ đầu tư), khu tái định cư tại xã Cần Đước có diện tích khoảng 7,22 ha. Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 900 người dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, để phục vụ dự án đường tỉnh 827E, tỉnh dự kiến đầu tư thêm 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Tân Trụ và Tầm Vu với tổng diện tích gần 23ha.

Các khu tái định cư không chỉ phục vụ nhu cầu nơi ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh 827E, mà còn là quỹ đất quan trọng, giúp địa phương chủ động phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, địa phương đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trong đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu, nhà thầu cần huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, quy trình thi công và nghiệm thu công trình.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Đường tỉnh 827E được xác định là tuyến giao thông chiến lược kết nối TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Theo quy hoạch, tuyến đường dài khoảng 35,6 km, quy mô từ 4-6 làn xe, điểm đầu tại ranh giới TPHCM - Tây Ninh thuộc địa bàn xã Cần Giuộc và điểm cuối tại khu vực Tầm Vu, giáp ranh tỉnh Đồng Tháp.

QUANG VINH