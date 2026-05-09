TPHCM: Thực hiện nhiều giải pháp phát triển nhà ở, thị trường bất động sản

TPHCM tiếp tục thực hiện cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; không ban hành các quy định làm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện dự án nhà ở.

Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM, về triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nhà ở thị trường bất động sản, nhằm đẩy mạnh quản lý góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các sở, ngành và UBND cấp xã tiếp tục thực hiện cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, thành phố yêu cầu đôn đốc, tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, đối với các dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn được đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” để thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng mới để giảm chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở xây dựng, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Sở Xây dựng được giao tập trung tham mưu triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu NOXH giai đoạn 2026-2030 đã được Chính phủ giao đúng tiến độ; đẩy mạnh triển khai các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển NOXH năm 2026.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng NOXH tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thể thao.

THANH HIỀN