Gỡ vướng thêm 5 dự án để cấp sổ hồng cho người mua nhà

Sau một buổi làm việc, tổ công tác đã gỡ vướng cho 5 dự án, tiến tới cấp sổ hồng cho hơn 1.000 căn hộ; gần 300 nhà, đất và gần 300 chỗ đậu xe tại chung cư.

Tổ công tác 1645 tại buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 8-5, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư (CĐT) để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án nhà ở thương mại đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa được cấp sổ.

Liên quan dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers (phường Phú Định) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh làm CĐT, theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, dự án có quy mô 28 tầng với tổng cộng 1.092 căn hộ đã được đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng đến nay người mua nhà vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của dự án để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Cũng tại buổi họp, Tổ công tác 1645 đã gỡ vướng cho một số dự án như: Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp do Công ty CP Đầu tư xây dựng và May Thêu Tân Tiến làm CĐT; Dự án Khu dân cư Tân Xuân (xã Hóc Môn) do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm CĐT; Dự án Chung cư Lô A2 và A3, Khu đô thị mới Him Lam (phường Tân Hưng) do Công ty Cổ phần Him Lam làm CĐT; Dự án Khu dân cư Nam Long (phường Tân Thuận) do Công ty CP Đầu tư Nam Long làm CĐT.

