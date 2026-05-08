Kinh tế

Địa ốc

Gỡ vướng thêm 5 dự án để cấp sổ hồng cho người mua nhà

SGGPO

Sau một buổi làm việc, tổ công tác đã gỡ vướng cho 5 dự án, tiến tới cấp sổ hồng cho hơn 1.000 căn hộ; gần 300 nhà, đất và gần 300 chỗ đậu xe tại chung cư.

Tổ công tác 1645 tại buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Tổ công tác 1645 tại buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 8-5, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư (CĐT) để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án nhà ở thương mại đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa được cấp sổ.

Liên quan dự án khu căn hộ cao tầng City Gate Towers (phường Phú Định) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh làm CĐT, theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, dự án có quy mô 28 tầng với tổng cộng 1.092 căn hộ đã được đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng đến nay người mua nhà vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của dự án để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân.

so hong-h2.jpg
Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp trình bày tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Cũng tại buổi họp, Tổ công tác 1645 đã gỡ vướng cho một số dự án như: Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Thới Hiệp do Công ty CP Đầu tư xây dựng và May Thêu Tân Tiến làm CĐT; Dự án Khu dân cư Tân Xuân (xã Hóc Môn) do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm CĐT; Dự án Chung cư Lô A2 và A3, Khu đô thị mới Him Lam (phường Tân Hưng) do Công ty Cổ phần Him Lam làm CĐT; Dự án Khu dân cư Nam Long (phường Tân Thuận) do Công ty CP Đầu tư Nam Long làm CĐT.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

sổ hồng nhà ở thương mại chủ đầu tư dự án vướng mắc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn