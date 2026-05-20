Chỉ từ 8,68 tỷ cho căn nhà 348m2 - không gian sống sinh thái tại thủ phủ Tây Nam TPHCM

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dịch chuyển theo hướng ưu tiên không gian sống sinh thái, pháp lý rõ ràng và kết nối thuận tiện, xu hướng giãn dân gắn với nâng cấp chất lượng sống ngày càng rõ nét. Tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM, Five Star Eco City ghi nhận lượng lớn khách hàng đến tham quan mỗi cuối tuần, cho thấy sự quan tâm gia tăng đối với các khu đô thị đã hiện hữu và có giá trị sử dụng rõ ràng.

Khách hàng đang nghiêng về các khu đô thị hiện hữu, có không gian sống xanh và dư địa tăng trưởng rõ nét

60% diện tích Five Star Eco City dành cho mảng xanh, mặt nước và không gian sống sinh thái

Five Star Eco City được phát triển theo định hướng đại đô thị sinh thái quy mô 669 ha, với mật độ xây dựng khoảng 40%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, mặt nước và không gian xanh. Hệ cảnh quan cùng nhiều hạng mục nội khu đang từng bước hoàn thiện, góp phần kiến tạo môi trường sống đồng bộ tại khu vực Tây Nam TPHCM.

Không gian sống xanh hiện hữu – yếu tố ngày càng được khách hàng ưu tiên

Theo ghi nhận thực tế, người mua ở ngày càng quan tâm đến không gian dung hòa giữa nhu cầu sinh hoạt, chất lượng môi trường sống và khả năng kết nối, đặc biệt với các gia đình nhiều thế hệ.

Chị Vân (Tây Ninh) – khách hàng tham quan Five Star Eco City cho biết, ấn tượng đầu tiên đến từ không gian thoáng đãng và mật độ cây xanh hiện hữu. “Tôi rất thích không gian ở đây. Cây xanh nhiều nên nhìn rất thoáng và dễ chịu”, chị chia sẻ.

Không gian sinh thái tại Five Star Eco City để lại nhiều ấn tượng trong lòng khách mời ngay từ những trải nghiệm đầu tiên

Theo chị Vân, gia đình tìm hiểu Five Star Eco City với mong muốn lựa chọn nơi ở phù hợp để con gái ổn định cuộc sống lâu dài. Sau khi tham quan thực tế, chị đánh giá cao khả năng đáp ứng sinh hoạt của khu đô thị. “Tôi thấy tiện ích khá đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của gia đình”, chị nói.

Trong khi đó, anh Quốc (Phú Mỹ Hưng) cho biết gia đình ưu tiên những nơi không quá xa trung tâm nhưng vẫn có không gian phù hợp cho người lớn tuổi nghỉ ngơi, vận động nhẹ. “Người lớn tuổi cần nơi có thể đi bộ, đạp xe và sinh hoạt nhẹ nhàng. Từ khu vực Phú Mỹ Hưng di chuyển xuống đây cũng khá thuận lợi nên tôi thấy phù hợp”, anh chia sẻ.

Five Star Eco City sở hữu không gian xanh lý tưởng để người lớn tuổi thư giãn, đi bộ và vận động nhẹ mỗi ngày

Những ghi nhận thực tế cho thấy, không gian sống xanh hiện hữu đang dần trở thành tiêu chí được ưu tiên trong lựa chọn nơi an cư, đặc biệt với nhóm khách hàng hướng đến giá trị sử dụng lâu dài.

Pháp lý, hạ tầng và kết nối – nền tảng củng cố giá trị dài hạn

Nếu môi trường sống là yếu tố thu hút người mua ở, thì pháp lý minh bạch, hạ tầng và kết nối khu vực lại là những nền tảng củng cố niềm tin thị trường. Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng, xu hướng lựa chọn đang nghiêng về các khu đô thị có thể kiểm chứng không gian sống và dư địa tăng trưởng gắn với quy hoạch hạ tầng.

Theo anh Tài – Chuyên viên tư vấn am hiểu thị trường khu Tây cho biết, khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm nhu cầu ở thực mà còn chú trọng khả năng gia tăng giá trị trong trung và dài hạn. “Five Star Eco City có lợi thế khi nằm trên trục Đinh Đức Thiện nối dài, hưởng lợi từ các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 và định hướng Vành đai 4”, anh chia sẻ.

Ở góc độ tư vấn khách hàng, chị Hân – Chuyên viên tư vấn cho biết pháp lý là tiêu chí được đặc biệt quan tâm. “Khi biết sản phẩm đã có sổ và hạ tầng nội khu hoàn thiện, khách hàng thường dễ đưa ra quyết định hơn”, chị nói.

Bên cạnh nhu cầu an cư, Five Star Eco City cũng thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản tích sản dài hạn. Tâm điểm hiện nay là The Royal - phân khu đắt giá của Five Star Eco City. Trong bối cảnh bất động sản thấp tầng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, The Royal được giới thiệu với mức giá chỉ từ 8,68 tỷ đồng/căn 348m², đi cùng chính sách tài chính theo hướng giãn áp lực dòng tiền như thanh toán ban đầu từ 5%, thanh toán theo tiến độ 1%/tháng cùng các ưu đãi gia tăng giá trị.

Sự cộng hưởng giữa không gian sống sinh thái hiện hữu, pháp lý minh bạch, kết nối liên vùng và dư địa tăng trưởng từ hạ tầng đang góp phần đưa Five Star Eco City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM.

Five Star Group là tập đoàn đa ngành với hơn 33 năm phát triển, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua hệ sinh thái đa dạng và định hướng bền vững. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dự án quy mô lớn, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái trọng điểm của tập đoàn, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cảnh quan, hướng đến môi trường sống hiện đại, cân bằng với các giá trị sinh thái và văn hóa.

NGỌC CHI