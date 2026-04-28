Đề xuất miễn phí vé metro cho người lao động, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình thí điểm trong 2 tháng, từ tháng 5-2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên, sau đó xem xét nhân rộng toàn tuyến. Các máy kiosk tự động sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cấp vé miễn phí cho người lao động, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 28-4, UBND TPHCM cho biết, liên quan đề xuất triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ hành khách khó khăn đi metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, tham mưu, trình UBND TPHCM trước ngày 29-4-2026.

Hành khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1) và HTV đã có văn bản kiến nghị triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình – Đồng hành cùng hành khách có hoàn cảnh khó khăn”, nhằm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho các nhóm yếu thế. Đây được xem là một sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn, trong bối cảnh tuyến metro số 1 đã đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2024 và từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đề xuất, chương trình sẽ được thí điểm từ tháng 5-2026, tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trong thời gian 2 tháng, trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến. Hình thức triển khai là lắp đặt các máy kiosk tự động (“ATM vé nghĩa tình”) tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho người lao động, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hành khách thuộc diện thụ hưởng sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký, nhận vé theo lộ trình lựa chọn. Hệ thống đồng thời ghi nhận dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả.

Dự kiến, mỗi ngày chương trình cung cấp từ 500 đến 1.000 vé miễn phí. Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, thông qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiện nay, tuyến metro số 1 đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé theo quy định của HĐND và UBND TPHCM, như: miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi; giảm 50% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các chương trình tặng vé trong dịp lễ, tết cũng thu hút lượng lớn hành khách, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Việc triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một kênh hỗ trợ thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro số 1. Qua đó, xây dựng hình ảnh TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn.

QUỐC HÙNG