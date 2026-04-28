Từ ngày 1-5, nắng nóng ở Nam bộ giảm dần

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng có thể giảm dần ở Nam bộ từ ngày 1-5. Trước khi suy giảm, nắng nóng vẫn duy trì cường độ mạnh trong các ngày 29 và 30-4, nhiệt độ ở mức cao.

Chiều 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 29 đến 30-4, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

“Từ ngày 1-5, nắng nóng tại Nam bộ có khả năng dịu dần”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

Dưới đây là nhiệt độ thực đo lúc 13 giờ ngày 28-4, nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (°C) Đồng Nai Đồng Phú 35,5 Tà Lài 36,1 Tây Ninh Mộc Hóa 35,4 TPHCM Thủ Dầu Một 35,4 Vĩnh Long Vĩnh Long 35,1 An Giang Châu Đốc 35,7 TP Cần Thơ Cần Thơ 35,3 Sóc Trăng 36

Về tình hình không khí lạnh ở phía Bắc, cập nhật đến chiều 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh này vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc.

Trước khi có không khí lạnh, Hà Nội nắng nóng 34-35 độ C trưa 28-4. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ chiều tối 28 đến sáng 29-4, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 29-4, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối 28-4 đến ngày 29-4, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

PHÚC VĂN