Từ ngày 1-5, nắng nóng ở Nam bộ giảm dần

Chiều 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 29 đến 30-4, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.
“Từ ngày 1-5, nắng nóng tại Nam bộ có khả năng dịu dần”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.
Dưới đây là nhiệt độ thực đo lúc 13 giờ ngày 28-4, nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:
|Địa phương
|Trạm đo
|Nhiệt độ (°C)
|Đồng Nai
|Đồng Phú
|35,5
|Tà Lài
|36,1
|Tây Ninh
|Mộc Hóa
|35,4
|TPHCM
|Thủ Dầu Một
|35,4
|Vĩnh Long
|Vĩnh Long
|35,1
|An Giang
|Châu Đốc
|35,7
|TP Cần Thơ
|Cần Thơ
|35,3
|Sóc Trăng
|36
Về tình hình không khí lạnh ở phía Bắc, cập nhật đến chiều 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh này vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc.
Từ chiều tối 28 đến sáng 29-4, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Ngày và đêm 29-4, từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.
Từ chiều tối 28-4 đến ngày 29-4, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và tối.