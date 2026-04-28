Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Vĩnh Long

Chiều 28-4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ trao quà ở tỉnh Vĩnh Long chiều 28-4. Ảnh: TÍN HUY

Cùng dự có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.

Tại đây, đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 90 phần quà cho đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động của tỉnh Vĩnh Long trong quá trình kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống nhân dân, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn. Đặc biệt là trong công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long



Phó Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị nông sản, chế biến sâu các sản phẩm đặc trưng như dừa, dừa sáp. Lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển cũng được xem là những điểm sáng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển; lấy mục tiêu nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm.

Tỉnh cần phát triển kinh tế bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội; đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết tại phường Phú Tân

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết, sinh năm 1929, ngụ khu phố Hữu Thành, phường Phú Tân.

Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Mẹ sống lâu, mạnh khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

TÍN HUY