Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1-7-2026

Chiều 28-4, tại cuộc họp báo quý 1-2026 của Bộ Nội vụ, báo chí đã đề cập việc đại biểu đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,67 lên 2,7 triệu đồng/tháng, khi thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến tăng 8% mức lương cơ sở

Tuy nhiên, trong dự thảo nghị định liên quan tăng lương cơ sở đang lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đưa ra một phương án đề xuất tăng 8% (từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng dự kiến từ 1-7 tới).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho hay, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo phương án dự kiến, từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%).

Ông Nguyễn Duy Cường thông tin về chính sách tiền lương tại họp báo. Clip: ĐỖ TRUNG

Theo ông Nguyễn Duy Cường, việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngày 24-4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo này. Trên cơ sở kết luận thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời điểm có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin về chính sách tiền lương tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Từng bước tháo gỡ khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền mới

Trước đó, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đã thông tin về kết quả sau gần 1 năm vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, quá trình vận hành mô hình tổ chức mới đã có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin. Theo đó, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song, tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Về nhân sự ở cơ sở, theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, sau sắp xếp, với quá trình phân cấp phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Ở một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, một số đơn vị còn phải làm việc phân tán ở nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại diện Bộ Nội vụ cho hay, phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý, nhưng còn một số nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung để đảm bảo thống nhất đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh thông tin thêm, thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng với đó, sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức chính quyền địa phương cũng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở nhà đất dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh thông tin tại họp báo. Clip: ĐỖ TRUNG

"Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về kế hoạch sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sơ kết này là dấu mốc quan trọng để đánh giá toàn diện việc thực hiện trong 1 năm vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề xuất các giải pháp hoàn thiện”, bà Nguyễn Thị Tú Thanh nêu rõ.

Liên quan đến việc ban hành dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách, bà Nguyễn Thị Tú Thanh chia sẻ, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng nghị định này để thể chế hóa và làm căn cứ cho các địa phương thực hiện.

Định hướng chung là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý cho chính quyền cấp xã. Dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh bảo đảm tương quan hợp lý với khối lượng công việc và chế độ chính sách để động viên, khuyến khích đội ngũ này yên tâm công tác.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, những nội dung này đang được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Khi cấp có thẩm quyền có quyết định về chủ trương, Bộ Nội vụ sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

ĐỖ TRUNG