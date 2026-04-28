Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” trao học bổng tại Nghệ An

Ngày 28-4, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đến với học sinh 3 trường ở tỉnh Nghệ An: Tiểu học Thanh Đồng, xã Đại Đồng; Tiểu học Mỹ Sơn, xã Bạch Hà và THPT Cát Ngạn, xã Tam Đồng.

Theo đó, chương trình đã trao 108 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng, trong đó có 6 trường hợp đặc biệt khó khăn được trao tổng cộng 22 triệu đồng) để động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Ngọc Anh và đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Helios trao học bổng và quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Mỹ Sơn

Nguồn lực trên do bạn đọc của Báo SGGP và cán bộ, người lao động Công ty TNHH Dược phẩm Helios, Công ty CP Dược Đại Nam tài trợ, cùng 20 triệu đồng từ bà Đỗ Mai Lan, lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Helios trao tặng.

Dịp này, các đơn vị trao thêm 100 áo mưa và 100 bình nước hỗ trợ các em học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Ngọc Anh cho biết, cùng với nhiệm vụ chính trị, Báo SGGP còn thực hiện nhiều chương trình từ thiện - xã hội.

Từ năm 2023, báo phát động thêm Chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường", đến nay đã vận động được trên 32 tỷ đồng để hỗ trợ 47 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hoạt động của chương trình gồm nhiều nội dung như: xây phòng học, nhà vệ sinh học đường, mái che sân trường; trang bị thư viện, phòng máy tính.

Cùng với đó là bổ sung trang thiết bị học tập, sinh hoạt như: máy lọc nước, quạt, đồ dùng bán trú, sách vở, áo ấm; thực phẩm, sữa tươi; tặng học bổng khuyến khích học sinh nghèo hiếu học...

Nhân dịp này, thay mặt Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu các nhà trường đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để báo đến với các em học sinh.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh cũng bày tỏ trân trọng, cảm ơn sự ủng hộ của ban lãnh đạo Công ty TNHH Dược phẩm Helios, Công ty CP Dược Đại Nam, là những đơn vị thường xuyên gắn bó, đồng hành lâu dài cùng báo trong công tác từ thiện - xã hội.

Đồng thời, nhắn nhủ tới các em học sinh hãy nỗ lực vượt khó, rèn luyện và học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của xã hội.

Nhận suất học bổng và quà tặng, em Nguyễn Hữu Sang (học sinh lớp 12C, Trường THPT Cát Ngạn) xúc động: "Mỗi suất học bổng là tình yêu thương và niềm tin để chúng em có thêm động lực cố gắng hơn trong học tập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Chúng em xin hứa sẽ sử dụng món quà này một cách thiết thực, đúng mục đích, đồng thời luôn nỗ lực vươn lên, học tập thật tốt, chăm chỉ hơn để xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm, giúp đỡ và tình cảm quý báu của Báo SGGP, các đơn vị tài trợ cùng thầy cô giáo".

Thầy Nguyễn Hải Thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Ngạn, xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo SGGP, bạn đọc của báo và các đơn vị tài trợ.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Ngạn, mỗi suất học bổng, mỗi món quà các em nhận được hôm nay không chỉ mang giá trị về vật chất, mà còn chứa đựng sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc. Đây chính là ngọn lửa ấm áp tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua những rào cản hoàn cảnh để kiên trì theo đuổi ước mơ học tập.

“Chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" thực sự là một nhịp cầu nhân ái ý nghĩa, là lời khẳng định rằng: Trên hành trình chinh phục tri thức, các em sẽ không bao giờ đơn độc”, thầy Nguyễn Hải Thi nhìn nhận.

Trường THPT Cát Ngạn là nơi học tập của hơn 660 học sinh từ nhiều xã ở tỉnh Nghệ An, trong đó có những địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, có khoảng 200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình thuần nông. hành trình đi tìm con chữ của các em vẫn còn nhiều gập ghềnh và lo toan.

Vì vậy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cát Ngạn khẳng định, các suất học bổng này chính là phần thưởng nghĩa tình rất quý giá, động viên, giúp đỡ các em có thêm động lực để tiếp tục vươn lên.

DƯƠNG QUANG