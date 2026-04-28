Quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm hội nghị - biểu diễn Hải Phòng tới 114 xã, phường, đặc khu của thành phố.

Tại hội nghị, các cử tri nêu đề xuất, kiến nghị liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TP Hải Phòng; công tác tổ chức thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp và xử lý biến động giá vật liệu, nhiên liệu; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; hoàn thiện pháp luật đất đai; cơ sở dữ liệu đất đai; chăm sóc sức khỏe nhân dân, sắp xếp và đầu tư cho các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt các đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm vinh dự rất lớn được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội; trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri mà qua đó, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội càng ý thức được trọng trách của mình.

Thủ tướng báo cáo, nhấn mạnh thêm với cử tri một số nội dung, kết quả của kỳ họp, cũng như nhiều điểm mới quan trọng trong hoạt động, vận hành của hệ thống chính trị thời gian qua. Thủ tướng khẳng định, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc rất chủ động với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuyển động rất nhanh, dù nơi này nơi khác vẫn có những điểm cần quan tâm hơn nữa.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã rất chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn để có chính sách phù hợp, nhanh chóng, kịp thời, tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả; bảo đảm vừa ổn định, vừa phát triển; giảm thiểu cú sốc, tác động tiêu cực từ bối cảnh, tình hình, vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, vừa chăm lo mục tiêu lâu dài.

Đặc biệt, chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại kỳ họp thứ nhất và trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026-2030 gắn với tăng trưởng 2 con số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Bên cạnh đó, tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, các mô hình kinh tế mới; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải…

Về pháp luật đất đai, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2026 và các văn bản liên quan. Đồng thời, rà soát phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai toàn quốc trong quý 2; lập, điều chỉnh, phê duyệt hệ thống các quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hoàn thành trong quý 2.

Thủ tướng cũng nêu rõ, TP Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước; liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và ngày Quốc tế Lao động 1-5, trong chương trình công tác tại TP Hải Phòng ngày 28-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và tặng quà các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, Thủ tướng và đoàn công tác đã tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, công nhân lao động của TP Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn; động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA