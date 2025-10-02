Đề xuất sửa quy định về thẩm quyền xử phạt trong kinh doanh bảo hiểm

Theo dự thảo, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có quyền: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30-12-2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, một số nội dung chi tiết tại Nghị định số 174/2024/NĐ-CP đã phát sinh một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện nay về hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Quy định nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và các quy định về điều khoản chuyển tiếp…

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Điều 41 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP); sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Điều 42 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP).

Theo dự thảo, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định....

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

ĐỨC MẠNH