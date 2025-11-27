Tập đoàn MassRobotics mong muốn sớm hợp tác với TPHCM phát triển hệ sinh thái robot – AI

Ngày 27-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã tiếp ông Daniel Theobald, Đồng sáng lập MassRobotics, Nhà sáng lập và Giám đốc đổi mới Vecna Robotics (Hoa Kỳ), trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực robot, tự động hóa, AI và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp ông Daniel Theobald, Đồng sáng lập MassRobotics, Nhà sáng lập và Giám đốc Đổi mới Veena Robotics, Hoa Kỳ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong cuộc gặp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao hơn 67 sáng chế và những đóng góp của MassRobotics đối với hệ sinh thái robot – AI toàn cầu, đặc biệt trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng mô hình phát triển bền vững. Ông cho biết TPHCM đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh; do đó rất mong tập đoàn mở rộng hợp tác với thành phố, nhất là với hệ thống các trường đại học, trung tâm khoa học – công nghệ để cùng triển khai các chương trình đào tạo, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và kết nối chuyên gia quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tại buổi tiếp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM đề nghị MassRobotics sớm nghiên cứu tham gia đầu tư, tận dụng chính sách ưu đãi về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của thành phố. Đồng thời, hai bên có thể phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở KH-CN và Sở GD-ĐT, nhằm xây dựng các chương trình thí điểm đào tạo công nghệ cao, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng và kết nối với khoảng 15 doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Ông Daniel Theobald bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của TPHCM đối với hệ sinh thái khởi nghiệp và cho biết bản thân xuất thân từ Silicon Valley – nơi hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Ông cho rằng TPHCM đang có nhiều điều kiện tương đồng và hoàn toàn có thể phát triển thành trung tâm công nghệ mới của khu vực nếu biết tận dụng thế mạnh và hỗ trợ đúng hướng cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.

Ông Daniel Theobald bày mong muốn hợp tác với TPHCM phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông chia sẻ thêm về kinh nghiệm cá nhân – từ việc được lựa chọn là học sinh tin học xuất sắc nhất bang California, làm việc tại Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore với siêu máy tính nhanh nhất thế giới thời điểm đó, đến quá trình nghiên cứu tại MIT và sở hữu hơn 67 bằng sáng chế trong lĩnh vực AI – robot. “Những kinh nghiệm này cho thấy khi một thành phố nuôi dưỡng tài năng công nghệ, sự thịnh vượng sẽ đến rất nhanh. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng TPHCM trong hành trình này”, ông nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao quà lưu niệm đến ông Daniel Theobald. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện MassRobotics cho biết tập đoàn đã xây dựng hai tổ chức mới tại Silicon Valley nhằm hỗ trợ các địa phương trên thế giới tiếp cận công nghệ, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế số và hỗ trợ founder trong giai đoạn đầu của quá trình khởi nghiệp. Hai tổ chức này sẵn sàng phối hợp với TPHCM để xây dựng các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp thông minh, y tế số và các mô hình công nghệ phục vụ mục tiêu kinh tế xanh – kinh tế bền vững.

Ông Theobald đặc biệt quan tâm đến cơ quan đầu mối mà TPHCM giao nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và cho biết sẵn sàng làm việc ngay với Sở KH-CN để thúc đẩy các chương trình hợp tác mà TPHCM đề xuất.

ÁI VÂN