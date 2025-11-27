Xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có khát vọng cống hiến và dám dấn thân

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc phiên chính thức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội . Ảnh: VIẾT CHUNG

Với khẩu hiệu “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị – Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Đại hội đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ tới, trong đó có việc đi đầu trong tạo lập các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nhân Việt Nam thời đại mới; đóng vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu nâng tổng số hội viên lên từ 35.000 – 50.000 người, cộng đồng doanh nghiệp hội viên phấn đấu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho khoảng 8 triệu lao động. Hội cũng sẽ tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 – 2030, phát hành tem “Sao vàng đất Việt” nhằm khẳng định chất lượng và uy tín hàng hóa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, đến năm 2025, GDP ước đạt trên 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Những kết quả đó có phần đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng đề nghị các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng thế hệ doanh nhân trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, “coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán”, trên tinh thần “đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin” thực hiện 6 tiên phong:

- Tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới;

- Tiên phong trong xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, dấn thân vì nước, vì dân”;

- Tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn;

- Tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp; đóng góp xây dựng chính sách; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ;

- Tiên phong đưa các giá trị thương hiệu Việt, sản phẩm Việt vươn ra thế giới; đột phá về y tế, giáo dục, năng lượng;

- Tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi”, “tương thân, tương ái”, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có nhiều hơn nữa hoạt động xã hội, hỗ trợ người dân, cộng đồng, như tham gia hỗ trợ các địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, hạn hán; xây tặng nhà đại đoàn kết; giúp đỡ các gia đình có công với đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Đồng thời, Thủ tướng cũng kêu gọi Hội và cộng đồng doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện "6 nhất": tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước phát triển, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

BÍCH QUYÊN