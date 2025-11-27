Chiều 27-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, với chủ đề thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TPHCM tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, tại Việt Nam, TPHCM là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu từ Trung Quốc. Hiện TPHCM có hơn 800 dự án đầu tư từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, trong kỷ nguyên mới, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, phát triển siêu đô thị đổi mới sáng tạo, kết nối tài chính và đầu tư. TPHCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển. TPHCM cũng cam kết xây dựng các cơ chế hợp tác đặc biệt, tạo cầu nối vững chắc để thông qua TPHCM, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp cận thị trường ASEAN.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, cũng là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp chính sách với Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối, hợp tác sản xuất, kinh tế số, tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước, để thành quả hợp tác ngày càng mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ kiên định cho hợp tác doanh nghiệp Việt - Trung.

Công bố hợp tác giữa HCMC C4IR và Tập đoàn Sunwah. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt là giữa doanh nghiệp Trung Quốc với TPHCM. Trong đó, ông Yang Wen Bin, Giám sát trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TPHCM đề xuất các định hướng hợp tác. Trong đó, có xây dựng kênh đối thoại 2 chiều giữa chính quyền và doanh nghiệp, để nắm bắt kịp thời các chính sách và phản ánh kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam. Ông Yang cũng đề xuất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, phát triển khu công nghiệp xanh…

Tại chương trình, HCMC C4IR và Tập đoàn Sunwah công bố biên bản ghi nhớ hợp tác. Tập đoàn Sunwah là doanh nghiệp có hơn 50 năm gắn bó với Việt Nam, đầu tư mạnh mẽ trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, giáo dục, văn hóa và công nghệ, tích cực đóng góp cho hoạt động xã hội.

Đại diện Tập đoàn Becamex phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Cố Diệu Huy, Bí thư Quận ủy Quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại diện Tập đoàn Becamex, một trong những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, công nghiệp và khu đô thị; lãnh đạo Hiệp hội Xúc tiến thương mại Quảng Tây, Trung Quốc và đại diện nhiều đơn vị xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp hai bên cũng phát biểu nhiều ý kiến đề xuất các nội dung hợp tác.

