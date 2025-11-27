VN-Index "xanh" nhưng thị trường "đỏ sàn"

Trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng gần 11 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 27-11 mở phiên tăng mạnh, VN-Index có thời điểm tăng gần 15 điểm, sau đó “hạ nhiệt” quay về sát tham chiếu và chốt phiên còn tăng gần 4 điểm.

Nhóm cổ phiếu trụ biến động mạnh tạo ảnh hưởng đáng kể lên chỉ số. VJC được “giải cứu” từ mức giảm sàn đã thu hẹp còn giảm 2,8%, đóng cửa ở 202.000 đồng/cổ phiếu, góp phần giữ sắc xanh cho VN-Index. Bên cạnh đó, GEE tăng trần và VIC tăng 3% cũng là những mã đóng góp đủ số điểm giúp chỉ số duy trì đà tăng. Chính vì thế VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng cổ phiếu giảm nhiều hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm duy nhất nghiêng về sắc xanh: MSB tăng trần, MBB tăng 1,08%, OCB tăng 1,64%, VIB tăng 1,08%; BID, NAB, EIB, VPB, SHB, ACB, SSB tăng gần 1%.

Trong khi đó nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: SSI giảm 2,35%, VCI giảm 1,6%, CTS giảm 1,43%, MBS giảm 1,36%, HCM giảm 1,1%, SHS giảm 1,38%; VDS, VND giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghiệp cũng sắc đỏ chiếm áp đảo: NVL giảm 4,19%, DIG giảm 2,41%, DXG giảm 2,09%; CII giảm 2,26%, VSC giảm 2,16%, HAH giảm 2,43%, VGC giảm 2,08%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,96 điểm (0,24%) lên 1.684,32 điểm với 137 mã tăng, 171 mã giảm và 58 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,48 điểm (0,18%) còn 261,43 điểm với 80 mã giảm, 72 mã tăng và 54 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 21.200 tỷ đồng, giảm 3.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 22.200 tỷ đồng, giảm 3.800 tỷ đồng so với phiên trước.

Sau phiên quay lại mua ròng trên sàn HOSE hôm qua, trong phiên hôm nay khối ngoại đã bán ròng gần 11 tỷ đồng. Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VJC gần 303 tỷ đồng, tiếp đến là VCB hơn 102 tỷ đồng và VIC gần 93 tỷ đồng.

