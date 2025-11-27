Ba động lực chính của mô hình tăng trưởng mới

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp với các bộ, ngành và đối tác tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát triển bền vững 2025: Động lực cho kỷ nguyên bền vững”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững. Đảng và Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, với 3 trọng tâm gồm: thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển KH-CN, thúc đẩy những chuyển biến mang tính chiều sâu.

Riêng về thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành và triển khai danh mục phân loại xanh - một công cụ chính sách quan trọng nhằm nhận diện, đánh giá và thúc đẩy các dự án đầu tư thân thiện môi trường. Danh mục này bao gồm 45 loại hình dự án, thuộc 7 nhóm ngành kinh tế trọng điểm như: năng lượng tái tạo, giao thông xanh, xây dựng bền vững, nông nghiệp tuần hoàn và dịch vụ môi trường...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Bộ Tài chính đã và đang cùng các bộ, ngành liên quan nỗ lực hoàn thiện khung chính sách tài chính, để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho khu vực tư nhân, trong đó có những chính sách ưu đãi thuế, tín dụng ưu tiên và quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời nghiên cứu cơ chế hợp tác công - tư trong các dự án hạ tầng số và năng lượng tái tạo.

Từ góc nhìn của đại diện cơ quan quốc tế tại Việt Nam, ông Vũ Thái Trường, Văn phòng UNDP Việt Nam, cho rằng, những nghị quyết “trụ cột” vừa qua đang tạo nên một nền tảng thể chế rất quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. Đây không chỉ là các định hướng của Đảng, Chính phủ, mà còn là tín hiệu mạnh mẽ cho thị trường rằng khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò trung tâm trong định hình tăng trưởng xanh và đổi mới mô hình kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Larry Lee Chio Lim, Phó Tổng Giám đốc CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) dẫn chứng, năm 2024 quy mô thị trường tài chính bền vững toàn cầu đạt giá trị gần 5.900 tỷ USD thì đến đầu năm 2025, nền kinh tế xanh toàn cầu đã tăng lên 7.900 tỷ USD, chiếm gần 9% thị trường chứng khoán niêm yết trên thế giới.

Điều này cho thấy dòng vốn đang chảy vào các công ty có chiến lược ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đáng tin cậy và cũng phản ánh kỳ vọng của người tiêu dùng đang thay đổi, sẵn sàng trả thêm chi phí cho các sản phẩm mang tính thân thiện môi trường.

Các chuyên gia tham gia thảo luận. Ảnh: BTC

Trong khi đó, theo ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở của Keppel Việt Nam, cần đặt ra bài toán cân bằng giữa giá trị kinh tế và giá trị môi trường. Theo đó, tư duy ESG phải bắt đầu ngay từ giai đoạn phác thảo ý tưởng. Mọi thiết kế phải đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững cơ bản, sau đó được nâng cấp dần trong giai đoạn thiết kế chi tiết và lựa chọn vật liệu cho ra sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí ESG.

Ở khía cạnh năng lượng, ông Phạm Thái Lai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens khu vực ASEAN và Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, yếu tố cực kỳ quan trọng là phải có một hệ thống lưới điện đủ năng lực quản lý và tích hợp sự vận động của các nguồn năng lượng, trong đó có cả việc đảm bảo các tiêu chí ESG và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, tiến trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang gặp những thách thức về thể chế, nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ, năng lực nhân sự. Thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp trong nước, vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn xanh, công nghệ mới hay dữ liệu số.

LƯU THỦY