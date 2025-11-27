Đồng Tháp: Gần 14.200 ha cây ăn trái phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Để chuẩn bị vụ trái cây Tết Bính Ngọ 2026, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện các biện pháp gia cố đê bao, chống ngập úng do triều cường và mưa lớn để bảo vệ vườn cây ăn trái, đồng thời hướng dẫn người dân xử lý kỹ thuật cho hoa ra trái để thu hoạch đúng vào dịp tết.

Hàng ngàn ha bưởi được các nhà vườn xử lý cho trái phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, để thu hoạch trái cây đúng vào dịp Tết Bính Ngọ, bà con nông dân phải tích cực xử lý đồng loạt cùng với sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã xử lý ra hoa đồng loạt gần 3.000 ha xoài, ước tính sản lượng đạt gần 36.000 tấn các loại xoài cát chu, xoài cát Hoà Lộc và xoài Tượng da xanh.

Ông Bùi Hồng Tám, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời tiết mưa bão, nông dân gặp rất nhiều khó khăn cho vụ tết, nhờ các cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật xử lý cho ra hoa nên 200 gốc xoài của ông đã đậu trái hiệu quả, kỳ vọng một mùa tết trúng mùa được giá.

Đối với vụ bưởi tết, nhiều nhà vườn đã xử lý cho ra hoa được hơn 1 tháng với diện tích hàng ngàn ha. Nhiều nhà vườn cho biết, thời điểm này sẽ tăng cường bón phân hữu cơ và phun phân hoa, lá để trái tăng trưởng đẹp, đặc biệt sử dụng kiến vàng để bảo vệ thiên địch, giảm việc phân thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến thu hoạch trái sạch.

Ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ trái cây tết năm nay, nông dân sản xuất khó khăn hơn các năm trước do thời tiết không thuận lợi. Ngành chức năng khuyến cáo người dân, từ nay đến thu hoạch, cần thường xuyên thăm vườn, đặc biệt tích cực sử dụng thuốc sinh học, thực hiện đúng quy trình cách ly trước thu hoạch.

Đồng Tháp là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây ăn quả với diện tích toàn vùng đạt hơn 134.000 ha. Vụ Tết Bính Ngọ 2026, nhà vườn xử lý kỹ thuật gần 14.200 ha, ước sản lượng hơn 183.200 tấn trái các loại. Ngành chức năng khuyến khích nhà vườn kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã để tiêu thụ thuận lợi hơn.

