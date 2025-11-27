Hà Tĩnh công bố mở cảng cá Cửa Nhượng

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá Cửa Nhượng (tại xã Thiên Cầm).

Cảng cá Cửa Nhượng tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 27-11, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc công bố mở cảng cá Cửa Nhượng (tại xã Thiên Cầm). Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động từ tháng 11-2025.

Cảng cá Cửa Nhượng do Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh quản lý. Đây là cảng cá loại 2, chiều dài cầu cảng 270m, trong đó bến 400CV là 150m và bến dưới 150CV là 120m; tổng diện tích vùng đất cảng hơn 5,4ha, tổng diện tích vùng nước cảng 11,6ha; độ sâu luồng -4m, chiều rộng luồng 40m, độ sâu vùng nước đậu tàu -4m, độ sâu trước cầu cảng -4m.

Theo thiết kế, cảng cá Cửa Nhượng có khả năng tiếp nhận cỡ tàu có công suất lên đến 400CV, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng hàng hóa thủy hải sản qua cảng là 16.000 tấn/năm.

Dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng có mức đầu tư 280 tỷ đồng, là một trong các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung, sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ngày 24-9-2021, công trình đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và khởi công xây dựng vào đầu năm 2024, đến nay đã hoàn thành.

Dự án hướng đến hoàn thiện hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt cũng như đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá.

DƯƠNG QUANG