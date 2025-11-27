Nguy cơ thất thu hàng tỷ USD nếu không nâng tỷ lệ giao dịch tín chỉ carbon

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nâng tỷ lệ trao đổi tín chỉ quốc tế với các dự án giao thông xanh và năng lượng tái tạo.

Dự thảo Nghị định quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon quy định tỷ lệ tối đa cho phép chuyển giao quốc tế với lĩnh vực giao thông xanh là 10%, năng lượng lượng xanh là từ 10-20%. Theo phản ánh của doanh nghiệp, mức này thấp và cần xem xét nâng tỷ lệ trao đổi tín chỉ.

Trên thực tế, nhóm giao thông xanh và năng lượng đóng góp không quá lớn vào mục tiêu giảm phát thải của quốc gia nhưng lại mang lại hiệu quả tài chính cao hơn cho doanh nghiệp. Nhóm biện pháp giao thông xanh chỉ chiếm gần 1,5% tổng tiềm năng giảm phát thải quốc gia. Điện gió trên bờ tiềm năng giảm phát thải 45,59 triệu tấn, chiếm 5,9% giảm phát thải toàn quốc gia năm 2021-2030 (tổng 767,09 triệu tấn).

Theo ước tính của doanh nghiệp, mỗi MW điện gió tạo ra giá trị tín chỉ tương đương 2.500-3.000 tCO₂e/năm, với giá tín chỉ quốc tế hiện nay 20-30 USD/tCO₂e, có thể mang lại doanh thu 50.000-90.000 USD/MW/năm. So sánh với giá điện gió 2025 là 1.807,4 đồng/kWh cho thấy, doanh thu từ tín chỉ carbon sẽ giúp các dự án điện gió tăng doanh thu từ 26,6-40%. Vì thế, tín chỉ carbon là nguồn thu quan trọng để thu hút đầu tư.

Cùng với đó, việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận Paris, nhiều tổ chức tài chính lớn rút khỏi các liên minh giảm phát thải tự nguyện có thể khiến nhu cầu và giá tín chỉ carbon ITMO giảm. Việc hạn chế giao dịch quá mức trong giai đoạn trước năm 2030 có thể làm mất cơ hội có trị giá hàng tỷ USD.

Theo VCCI, việc mô tả biện pháp, hoạt động giảm phát thải với phương tiện xanh cần làm rõ hơn vì hoạt động sản xuất xe cũng như cung cấp hạ tầng năng lượng sạch cho phương tiện (trạm sạc, tủ đổi pin) là một phần cơ bản, tiên quyết không thể thiếu trong nỗ lực chuyển đổi xe sử dụng năng lượng hóa thạch sang sử dụng điện.

HÀ NGUYỄN