Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ

Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền Bắc, miền Trung, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã giảm lãi vay, cao nhất lên đến 2,8%/năm nhằm hỗ trợ khách hàng cùng nhiều chính sách thiết thực.

VPBank tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai

Để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ABBANK đã triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có khoản vay hiện hữu.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75%/năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay; đối với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô, vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn…, khách hàng được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8%/năm. Đối với khách hàng DNNVV, ABBANK cũng giảm tối đa 1,5%/năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn.

Tương tự, Nam A Bank vừa công bố giảm lãi vay đến 2%/năm cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Cụ thể, doanh nghiệp được giảm lãi suất đến 2%/năm trong 3 tháng đầu cho cả khách hàng mới và hiện hữu. Riêng đối với khách hàng cá nhân, từ nay đến ngày 13-2-2026, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn gốc đến 12 tháng nhằm hỗ trợ khách hàng ổn định cuộc sống, tái thiết hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn hiện hữu được ưu đãi giảm lãi suất cho vay đến 1%/năm và giảm đến 50% phí trả nợ trước hạn.

VPBank cũng vừa công bố gói hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng tại 15 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ gồm: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1%/tháng - liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5%/tháng, trong 3 tháng.

Agribank cũng giảm từ 0,5-2%/năm lãi vay và mở rộng hỗ trợ trên diện rộng. Cụ thể, đối với dư nợ hiện hữu tại thời điểm 19-11-2025, căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19-11 đến 31-12-2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ...

Bên cạnh giảm lãi suất và các chính sách hỗ trợ, các NHTM cũng đã trao tặng quà và tiền để hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại do bão lũ. Cụ thể, VPBank đã trao tặng 15 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại tại tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở; 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế. Nam A Bank cũng đã dành gần 15 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ bão lũ, hướng đến người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh: Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng…. Agribank cũng đã trích 11 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ chăm sóc y tế - giáo dục cho người dân ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

NHUNG NGUYỄN