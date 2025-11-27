TPHCM tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng chính quyền số

Ngày 27-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã có buổi tiếp ông Manuel Kilian, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu Berlin (Đức), nhằm trao đổi về hợp tác xây dựng mô hình chính quyền số.

Ông Manuel Kilian cho biết, Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sáng lập, là tổ chức đầu ngành trong nghiên cứu, hỗ trợ các quốc gia chuyển đổi mô hình quản trị bằng công nghệ. Ông đánh giá cao quyết tâm cải cách của TPHCM trong xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, và cho rằng Thành phố đang “đi rất nhanh và rất chắc chắn” so với nhiều quốc gia mà ông từng làm việc trong thời gian gần đây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp ông Manuel Kilian, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu Berlin, Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, với không gian liên kết vùng mở rộng, TPHCM hiện có quy mô kinh tế tương đương 1/3 GDP cả nước. Thành phố đang ưu tiên chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số và cải cách hành chính, hướng tới xây dựng mô hình siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Hiện có hơn 40% doanh nghiệp tại TP hoạt động trong lĩnh vực công nghệ; Khu Công nghệ cao TPHCM quy tụ hơn 200 dự án cùng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu với hơn 2.000 sinh viên, tạo thuận lợi để hợp tác chuyên sâu về AI, IoT, dữ liệu và dịch vụ công số.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề xuất 3 nội dung hợp tác trọng tâm, gồm:

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, trong đó có chương trình đào tạo cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ vào sản xuất – quản trị;

- Ứng dụng IoT trong quản lý đô thị, đặc biệt trong giao thông, quan trắc dữ liệu, giám sát hoạt động kinh doanh theo thời gian thực để hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh;

- Đào tạo cán bộ công vụ, hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu và các đại học, viện nghiên cứu tại TPHCM nhằm triển khai thí điểm mô hình chính quyền số và AI trong quản trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trao quà lưu niệm đến ông Manuel Kilian, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu Berlin, Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Manuel Kilian đánh giá các đề xuất của TPHCM là “thiết thực, cụ thể và phù hợp với xu thế quản trị hiện đại”. Ông cam kết kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Berlin để hỗ trợ triển khai hợp tác với Thành phố, đồng thời thống nhất giao Sở Khoa học – Công nghệ TPHCM làm đầu mối phối hợp.

Dự kiến, ông Manuel Kilian sẽ quay lại TPHCM vào tháng 12 để cùng Thành phố xác lập danh mục các dự án cụ thể, "bảo đảm tiến độ nhanh và hiệu quả rõ ràng".

Cuộc gặp là một trong chuỗi hoạt động thúc đẩy hợp tác quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số – kinh tế xanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại TPHCM.

MINH XUÂN