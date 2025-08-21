Đề xuất xây cầu Cần Giờ và metro Bến Thành - Cần Giờ là công trình đột phá

Chiều 21-8, Đảng bộ xã Bình Khánh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: THANH TÂM

Xác định khâu đột phá của nhiệm kỳ mới, xã Bình Khánh đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực để phát triển theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, hình thành các khu đô thị gắn với trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp - cảng, trung tâm logistics, kết nối hạ tầng giao thông hiện đại giữa đô thị và nông thôn, liên kết vùng.

Trong 5 năm tới, xã dự kiến triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm như: quy hoạch 1-2 khu đô thị mới; hoàn thành quy hoạch nghĩa trang nhân dân; xây dựng, nâng cấp loạt tuyến đường - kè trọng yếu; xây mới chợ Bình Khánh; phát triển ít nhất 5 sản phẩm du lịch; tu bổ đình Bình Khánh và mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo; đầu tư hạ tầng số cho chính quyền và trường học; nâng cấp Trường THPT An Nghĩa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…

Xã cũng đề xuất thành phố triển khai 4 công trình đột phá tầm chiến lược gồm: cầu Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành và Khu Trung tâm Thủy sản Bình Khánh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị Đảng bộ xã phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Khánh ra mắt đại hội. Ảnh: KIM LINH

Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời gian, rõ lộ trình”.

Cùng đó, xác định động lực cho sự tăng trưởng phải dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Xã cũng cần tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, logistic, đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; phải quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Khánh gồm 27 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân làm Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Kha Văn Phước làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh.

Đại hội cũng đã phát động phong trào đóng góp cho đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ, với tổng số tiền quyên góp hơn 42 triệu đồng.

CẨM NƯƠNG