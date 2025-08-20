Đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu xã Cần Giờ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện hiệu quả dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành nghề xây dựng, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 20-8, Đảng bộ xã Cần Giờ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ xã Cần Giờ sáng 20-9

Đại hội xác định mục tiêu xây dựng và phát triển xã Cần Giờ theo hướng đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ chất lượng cao; ứng dụng công nghệ xanh trong phát triển đô thị; bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử; bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Xã Cần Giờ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn sử dụng năng lượng sạch. Toàn bộ trụ sở cơ quan, đơn vị đủ điều kiện sẽ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Lãnh đạo xã Cần Giờ tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ cho biết: “Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống cách mạng của xã anh hùng, đoàn kết chung sức, chung lòng, ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển xã Cần Giờ theo hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái kinh tế biển”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu Đảng bộ xã Cần Giờ tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành, tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, vì nhân dân phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thời gian tới sẽ triển khai đầu tư nhiều công trình, dự án có quy mô lớn tại xã, đồng chí đề nghị xã cũng cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất, kiến nghị bổ sung các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển hạ tầng xã hội, phục vụ người dân, nâng cao chất lượng sống.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Cần Giờ

Bên cạnh đó, xã Cần Giờ cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố, bám sát định hướng Quy hoạch tích hợp của TPHCM sau sáp nhập. Việc phát triển xã cần được đặt trong mối liên kết đồng bộ với các xã và địa phương lân cận, hình thành trục phát triển đô thị - logistics - du lịch – dịch vụ.

Tại đại hội, Đảng bộ xã Cần Giờ đã phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, quyên góp hơn 50 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Minh Thông phân tích, xã có lợi thế là khu dự trữ sinh quyển thế giới, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ đang và sẽ được đầu tư hoàn thiện. Do đó, xã cần phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng sẵn có để xây dựng phát triển thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, xã cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện hiệu quả dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành nghề xây dựng, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cần Giờ gồm 27 đồng chí

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã. Đồng chí Kha Văn Phước giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã. Đồng chí Võ Hữu Thắng giữ Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.

CẨM NƯƠNG