Trung Nam Group đề xuất đầu tư xây cầu Cần Giờ theo hình thức BT

Ngày 9-8, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) đã gửi văn bản đến UBND TPHCM, đề xuất tiếp tục tham gia Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Đây là công trình nằm trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư của TPHCM giai đoạn 2024-2025.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: QUỐC BẢO

Theo Trung Nam Group, trước đây, doanh nghiệp đã được giao nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu và bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Sở Xây dựng để hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng thẩm định TPHCM.

Quốc hội ban hành Luật số 90/2025/QH15 cho phép áp dụng hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) từ 1-7-2025 tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn tư nhân cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cầu Cần Giờ.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: QUỐC BẢO

Trước đây, dự án xây dựng cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT, với tổng vốn đầu tư khoảng 10.569 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024-2028. Tuy nhiên, theo Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025, tuyến Metro số 12 (Cần Giờ) được triển khai song song sẽ giảm nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu phí của dự án.

Trung Nam Group nhận thấy, Dự án xây dựng cầu Cần Giờ đề xuất theo hình thức BOT sẽ không còn phù hợp vì thời gian hoàn vốn kéo dài từ 30-50 năm.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: QUỐC BẢO

Do vậy, Trung Nam Group đề xuất UBND TPHCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục được tham gia thực hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo hình thức hợp đồng BT, thuộc nhóm hợp đồng đối tác công tư (PPP), theo quy định tại Luật số 90/2025/QH15.

Trung Nam Group cam kết huy động nguồn lực tối ưu để triển khai dự án một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và trình hồ sơ ngay khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, nhằm rút ngắn tiến độ và góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội.

QUỐC HÙNG