Đến 18 giờ ngày 17-11: 12 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở

Tính đến 18 giờ ngày 17-11, có 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương do mưa lũ, sạt lở tại Khánh Hòa, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, tổng hợp số liệu báo cáo đến 18 giờ ngày 17-11 từ các địa phương ở Trung bộ, mưa lũ đã khiến 12 người chết và mất tích.

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa có 8 người chết và mất tích. Trong đó, 6 người chết do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C lúc 22 giờ ngày 16-11; 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn lúc 20 giờ 30 phút ngày 16-11.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết﻿

Tại tỉnh Quảng Trị, có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay. Tại TP Đà Nẵng, có 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy vào ngày 14-11. Bên cạnh đó, có 19 người bị thương do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, mưa lũ tại miền Trung đã làm nhiều tuyến đường bị ngập và sạt lở, gây chia cắt giao thông ở các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Tính đến chiều tối 17-11, Huế có hơn 12.000 nhà bị ngập, Quảng Trị hơn 1.400 nhà... Nhiều nơi ngập sâu 1-2m.

Các địa phương đã sơ tán hàng ngàn hộ dân, đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân tại các khu vực nguy hiểm. Một số điểm trường tại tỉnh Quảng Trị đã cho học sinh nghỉ từ ngày 17-11. Chính quyền tại các địa phương đã bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát phương tiện tại những điểm ngập sâu và sạt lở.

PHÚC VĂN