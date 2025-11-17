Bộ đội Biên phòng nhận nuôi con của hai vợ chồng mất tích trong vụ sạt lở tại Hùng Sơn

Ngày 17-11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tổ chức lễ nhận con nuôi đối với hai cháu Zơ Râm H.D. (sinh năm 2018) và Zơ Râm V.H. (sinh năm 2024, trú xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Cả hai cháu là con của anh Zơ Râm Nhô (1997) và chị Briú Thị Tép (1998) bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại khe suối A Zắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Hiện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức lễ nhận nuôi con của hai vợ chồng bị mất tích trong vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng)

Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ ban đầu cho hai cháu 3 triệu đồng, tặng 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời cam kết hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry xúc động, cho biết: “Mất mát của các cháu là quá lớn và không gì có thể bù đắp được. Với trách nhiệm của người lính Biên phòng, chúng tôi sẽ đồng hành, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, trưởng thành. Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ là điểm tựa để các cháu vững bước trong chặng đường phía trước.”

Đồn Biên phòng Ga Ry đến thăm hỏi gia đình có người bị mất tích trong vụ sạt lở núi

Trước đó, ngay sau khi nắm thông tin vụ sạt lở làm 3 người dân ở thôn Pứt mất tích, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3 suất quà trị giá 3 triệu đồng nhằm động viên gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

NGUYỄN CƯỜNG