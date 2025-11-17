Một số vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê. Video: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA, HIẾU GIANG, TIẾN THẮNG

Trưa 17-11, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cùng ngày trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở chưa được khơi thông. Có 15 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bị cô lập, may mắn tất cả đều an toàn di chuyển ra khỏi khu vực.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

Liên quan vụ sạt lở đèo đè xe ô tô khách khiến 6 người thiệt mạng vào tối 16-11, sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể cuối cùng. Sau nhiều giờ nỗ lực, hai thi thể được đưa ra khỏi xe. Lực lượng chức năng khiêng cáng gần 1km ra khỏi khu vực sạt lở để chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Tại hiện trường vụ sạt lở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận và giải tỏa hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng huy động máy xúc mở đường, dùng máy ủi dọn đất đá.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết. Ảnh: CACC

Lực lượng cứu hộ cắt phần khung xe ô tô, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CACC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà (thứ hai từ phải qua) kiểm tra tại đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG



Điểm sạt lở kinh hoàng tại đèo Khánh Lê, cách vị trí xe khách gặp nạn khoảng 3km. Ảnh: HIẾU GIANG

Những khối đá lớn đổ xuống đường đèo. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều xe cứu nạn chờ mở đường để tiếp cận hiện trường. Ảnh: HIẾU GIANG

Lực lượng chức năng huy động máy xúc để mở đường. Ảnh: HIẾU GIANG

Một vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: TIẾN THẮNG

Lực lượng chức năng chốt chặn đèo Khánh Lê hướng Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: TIẾN THẮNG

Hơn 22 giờ ngày 16-11, tại Km 45 đường quốc lộ 27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh), xe ô tô khách hiệu Phương Trang chở 32 người đang lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang bị đất, đá sạt lở đè. Thời điểm xảy ra sạt lở, trời mưa lớn, điểm sạt lở xảy ra vụ việc trên nằm giữa vị trí 2 điểm sạt lở khác (tại Km 43 và Km 47) khiến phương tiện và các lực lượng tiếp cận khó khăn. Đến 0 giờ ngày 17-11, cảnh sát ghi nhận vụ sạt lở khiến 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, 19 người bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Ngày 17-11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều khu vực ngập sâu cục bộ. Trên địa bàn các xã, phường: Thuận Bắc, Xuân Hải, Ninh Phước, Diên Khánh, Suối Hiệp, Suối Dầu, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi... bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG