Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê

Ngày 17-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê (xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất và chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là gia đình có người bị thiệt mạng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đưa nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn; phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng; chỉ đạo cơ sở y tế cứu chữa miễn phí những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình; kịp thời thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với các nạn nhân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo trong bảo đảm an toàn giao thông để xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sự cố tương tự.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện có thể để khắc phục hậu quả sự cố theo đề nghị của địa phương; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo quy định.

Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế, huy động y bác sĩ tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Bộ Xây dựng phối hợp các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở trên các tuyến giao thông; chỉ đạo triển khai biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực đang có mưa lũ, nhằm hạn chế xảy ra các sự cố, tai nạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

PHAN THẢO