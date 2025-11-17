Nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê: “Tôi sống sót thần kỳ”

Đất đá đổ xuống do sạt lở trên đèo Khánh Lê đè trúng ô tô khách chở 32 người khiến 6 người chết, hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết. Ảnh: P.T

Sáng 17-11, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang) với bàn tay trầy xước do kính vỡ, anh Đào Đăng Thông (32 tuổi, trú TPHCM) chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở.

Theo anh Thông, khoảng 20 giờ hôm qua, 16-11, anh cùng vợ bắt xe khách Phương Trang, tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi về thăm nhà ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Trời mưa lớn. Nằm trên xe, anh và vợ lo lắng vì tuyến đường đèo hiểm trở, nhiều lần sạt lở trước đó.

Khoảng 22 giờ, đang ngủ thiếp, bỗng anh nghe một tiếng ầm lớn, rồi nước mưa bắn lên mặt khiến bừng tỉnh. Trời tối đen, tiếng gào thét từ những hành khách khác khiến cả hiện trường hỗn loạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam thăm các nạn nhân do sạt lở đất tại đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Do nằm ở tầng dưới, sau chỗ ngồi của tài xế nên anh Thông chịu ảnh hưởng nhẹ. Anh nhoài người lay vợ, song chị đang bị kẹt, hai chân đau đớn. Vài phút sau, một số tài xế xe tải dùng búa đập vỡ kính, mở lối thoát cho anh và hỗ trợ các nạn nhân khác.

“Tôi nằm gần lối thoát. nếu 2 vợ chồng tôi không ra ngoài thì những người khác cũng không ra được. "Em cố gắng chịu đau để anh bế ra” - tôi nói với vợ, lấy tay gỡ những mảnh kính mở rộng lối thoát", anh Thông nhớ lại.

Đưa được vợ ra khỏi xe, anh quay lại cùng một số người khác hỗ trợ các nạn nhân đang mắc kẹt.

Khoảng 0 giờ ngày 17-11, lực lượng chức năng có mặt ứng cứu. Nhưng tuyến đèo Khánh Lê còn nhiều điểm sạt lở. Mãi đến khoảng 3 giờ, anh Thông cùng vợ mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Nhân viên y tế đưa chị Mỹ Linh đi chụp X-quang. Ảnh: HIẾU GIANG

Nằm điều trị ở khu B bệnh viện, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) bị gãy xương cánh tay trái, chồng chị gãy chân.

Chị Mỹ Linh nói, khó mà quên được khoảnh khắc đá rơi khiến trần xe móp méo, một phần đè lên tay chị, và nếu đá rơi dịch thêm một chút, có lẽ chị đã không còn.

Điều trị cùng phòng với chị Mỹ Linh, ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) nói, còn sống là thần kỳ!

Ông tới giờ vẫn rùng mình: "nếu nằm ở vị trí khác, có lẽ tôi không may mắn vậy".

Ông Nguyễn Văn Từ với vết thương trên trán do mảnh vỡ từ xe văng trúng. Ảnh: HIẾU GIANG

Hiện có 19 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sáng 17-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã đến thăm hỏi các nạn nhân.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ khẩn cấp tiền mặt cho các nạn nhân đang điều trị, đồng thời gửi lời chia buồn và trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình các trường hợp tử vong.

Vụ sạt lở xảy ra tại Km45 quốc lộ 27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn, điểm sạt lở nằm giữa 2 điểm sạt lở khác (tại Km43 và Km47) khiến phương tiện và lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường.

khoảng 0 giờ ngày 17-11, sau nhiều tiếng băng rừng, lực lượng mới tiếp cận được hiện trường.

Đèo Khánh Lê còn nhiều điểm sạt lở, sáng 17-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Sáng cùng ngày, trên đèo Khánh Lê xuất hiện thêm một số điểm sạt lở chưa được khơi thông, không thể đi lại, do đó chưa thống kê được tổng số điểm sạt lở trên tuyến qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hiện công tác cứu nạn đang tiếp tục được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Tỉnh Khánh Hòa đã cử đoàn đến hiện trường, vào thăm các nạn nhân; đồng thời phối hợp tỉnh Lâm Đồng để ứng cứu.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG