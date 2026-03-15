TPHCM: Gần 78% cử tri đã đi bầu cử, nhiều địa phương đạt trên 90%

Đến 15 giờ ngày 15-3, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TPHCM đạt 77,86%, tăng 33,83% so với thời điểm 11 giờ 30 phút.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, tính đến 15 giờ ngày 15-3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đạt 77,86%. So với thời điểm báo cáo lúc 11 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri đi bầu tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Cử tri xã Hóc Môn (TPHCM) đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), thuộc Đơn vị bầu cử số 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện toàn thành phố có 43/168 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%. Một số xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như xã Long Hòa (100%), Phước Thành (100%), An Nhơn Tây (99,10%), Thái Mỹ (99,33%), Bàu Lâm (99,13%), Xuyên Mộc (99,23%).

Theo ghi nhận, không khí tại các khu vực bỏ phiếu rất phấn khởi, cử tri tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri thành phố cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương cũng tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử được duy trì liên tục với nhiều hình thức như pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh, tạo không khí hào hứng cho nhân dân.

Trong ngày bầu cử, thời tiết trên toàn địa bàn thành phố nắng đẹp, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn.

Hệ thống thông tin liên lạc như Metronet, điện thoại, fax, internet phục vụ báo cáo bầu cử được duy trì ổn định, không xảy ra sự cố gián đoạn.

Về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tình hình tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng tại các địa phương ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm bầu cử được trang trí đảm bảo mỹ quan, đúng quy định; thùng phiếu (chính và phụ), con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu và các điều kiện cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu bỏ phiếu.

Các Tổ bầu cử đã bố trí nhân sự thường trực bên thùng phiếu để hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ thùng phiếu.

CẨM NƯƠNG