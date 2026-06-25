Ngày 25-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; đồng thời triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ. Báo cáo của Bộ Công an, đến nay đã thu nhận khoảng 53.000 mẫu, đồng bộ gần 18.000 dữ liệu và bước đầu xác định danh tính 25 liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh các mục tiêu đến hết năm 2026 quyết tâm tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VGP

Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời điều phối hoạt động giám định ADN giữa các đơn vị chuyên môn...

Tại hội nghị, các quân khu và đơn vị liên quan chia sẻ kinh nghiệm, kết quả tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt, rà phá bom mìn, cũng như kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của các ban, bộ, ngành, địa phương và lực lượng quân đội với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt khó, đạt kết quả khá toàn diện trong bối cảnh còn nhiều thách thức về địa bàn, dữ liệu và nguồn lực.

Đặc biệt, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã đạt kết quả bước đầu quan trọng: đã quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, thu nhận gần 1.000 mẫu hài cốt để giám định ADN; đồng thời khảo sát, xác minh nhiều khu vực có mộ liệt sĩ tập thể. Một số địa điểm như khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đang được thăm dò, tiến tới quy tập, công tác này được triển khai bài bản, thận trọng, có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng tâm như: đến hết năm 2026 quyết tâm tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin; hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định trên 9.000 mẫu hài cốt; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm; xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, phấn đấu trình trong tháng 7 và kịp thời điều chỉnh chế độ trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đặc biệt quan tâm các nhóm đối tượng đặc thù.

Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ trọng tâm nhất là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, hành động quyết liệt, cắt giảm thủ tục không cần thiết, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có tâm huyết, kinh nghiệm. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế với Lào, Campuchia và các đối tác như Hoa Kỳ trong khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu, kỷ vật chiến tranh.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA