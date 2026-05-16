ĐHQG TPHCM phát triển mô hình viện ảo kết nối nghiên cứu không biên giới về KH-CN

Ngày 16-5, ĐHQG TPHCM tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược KHCN và ĐMST giai đoạn 2026-2030 và lễ ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm ĐMST ĐHQG TPHCM với các trường đại học thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM nhấn mạnh, hoạt động KHCN và ĐMST không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà phải trở thành chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống đại học, đòi hỏi sự thay đổi từ chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh, mô hình nghiên cứu đến hệ sinh thái hỗ trợ người học.

Để đạt được kỳ vọng phát triển vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, ĐHQG TPHCM không chỉ dừng ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra công nghệ lõi, giải pháp chiến lược và các mô hình phát triển mới.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trung tâm ĐMST - ĐHQG TPHCM sẽ giữ vai trò điều phối liên ngành, kết nối nhằm tổ chức triển khai các nhiệm vụ KHCN gắn với bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời ĐHQG TPHCM cũng định hướng triển khai mô hình Viện ảo - không gian nghiên cứu không biên giới - tạo cơ chế để các giảng viên, nhà khoa học từ nhiều đơn vị cùng tham gia nghiên cứu chung, chia sẻ nguồn lực và hình thành các chuỗi nghiên cứu có khả năng phát triển thành sản phẩm và đi ra thị trường.

GS.TS Lâm Quang Vinh, Trưởng ban KHCN - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố khoảng 1.500 bài nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống Scopus.

Đơn vị đồng thời đưa vào kế hoạch cấp vốn cho 5 phòng thí nghiệm khoa học cơ bản tích hợp công nghệ chiến lược; xây dựng 3 khung chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực vi mạch - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học; phát triển danh mục 16 công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược. Ngoài ra, có 12 sáng chế, giải pháp hữu ích trong nước và 1 sáng chế tại châu Âu đang hoàn tất thủ tục cấp bằng.

Công bố định hướng chiến lược KHCN, ĐMST và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, PGS.TS Lâm Quang Vinh cho biết, ĐHQG TPHCM định hướng chuyển từ cách tiếp cận “đề tài - nghiệm thu” sang “chuỗi nhiệm vụ - sản phẩm - ứng dụng - thương mại hóa - tác động xã hội”, với đầu mối điều phối là các Viện/Trung tâm xuất sắc thuộc Trung tâm ĐMST ĐHQG TPHCM.

Theo định hướng này, ĐHQG TPHCM không chỉ công bố kết quả khoa học, mà còn hướng tới kiến tạo giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới, góp phần giải quyết các bài toán lớn của TPHCM, vùng Nam Bộ và quốc gia.

Để triển khai chiến lược này, Trung tâm ĐMST - ĐHQG TPHCM cùng 8 trường đại học thành viên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Nội dung phối hợp tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, gồm thiết lập đầu mối điều phối ĐMST; xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực KHCN; phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; khai thác dùng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm và nguồn nhân lực trong toàn hệ thống.

