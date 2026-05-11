Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm các đơn vị khoa học công nghệ tiêu biểu

Đồng chí Dương Anh Đức (hàng đầu thứ tư từ trái vào) trao quà của ban tới ban giám đốc Sở KH-CN TP. ẢNH QUANG HUY

Đến thăm Sở KH-CN TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và quá trình tái cấu trúc, sáp nhập bộ máy hành chính, sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới, lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, góp phần thiết thực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, góp phần đưa TPHCM trở thành đầu tàu phát triển KHCN của cả nước. Bên cạnh đó, sở đã chủ động tham mưu và triển khai nhiều chương trình, đề án KH-CN trọng điểm; triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động ĐMST; tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, phát triển đô thị thông minh… Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sở đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc triển khai các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế số, chính quyền số hiệu quả.

Đồng chí Dương Anh Đức (bên trái) trao quà của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM tới Sở KH-CN TP. ẢNH QUANG HUY

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu: “Sở KH-CN TP cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số. KHCN và ĐMST phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp số song hành với công nghiệp xanh, đặt nền móng cho xây dựng đô thị thông minh, quản trị số hiệu quả”.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM. ẢNH QUANG HUY

Tới thăm Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức đánh giá, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM với 49 hội thành viên và 14 đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên có trên 70.000 hội viên, đặc biệt trong giai đoạn 2020-2025 đã có 50 nhân sĩ trí thức được tôn vinh với những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực y tế, GD-ĐT, môi trường, giao thông, sinh học và công nghệ sinh học, văn hóa, xã hội… được trao thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng – Nhà nước và TPHCM. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, hội sẽ là nơi thu hút được đông đảo chuyên gia KHCN; tổ chức và chủ động đặt hàng các vấn đề thành phố đang đẩy mạnh liên quan tới KHCN và ĐMST.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà chúc mừng ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex. ẢNH QUANG HUY

Tại trụ sở của Tập đoàn Becamex, đồng chí Dương Anh Đức biểu dương, ghi nhận tập đoàn đã thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc phát triển KHCN và ĐMST, chuyển mình từ phát triển hạ tầng công nghiệp thuần túy sang hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, thông minh và bền vững tại Bình Dương trước đây và trên cả nước hiện nay. Tin rằng, với kinh nghiệm gần 40 năm phát triển, tập đoàn sẽ giúp thành phố xây dựng khu Đô thị KHCN Bắc TPHCM thành công; từng bước hình thành hệ sinh thái ĐMST, với các cấu phần như Trung tâm Sản xuất Tiên tiến, FabLab, TechLab, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex và Trung tâm ĐMST Công nghiệp 4.0, cho phép kết nối trọn vẹn chuỗi giá trị từ nghiên cứu, thiết kế, tạo mẫu, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa ngay trong môi trường khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex (người mặc áo ves) thay mặt tập đoàn trao quà tới đồng chí Dương Anh Đức. ẢNH QUANG HUY

“Đây là nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghiệp thông minh, sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thế hệ nhà đầu tư mới”, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh.

