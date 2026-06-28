Điểm hẹn văn hóa của người Việt ở Nga

Giữa vùng Viễn Đông nước Nga, văn hóa là sợi dây kết nối nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, vượt qua khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ.

Trong dòng chảy giao lưu ấy, cộng đồng người Việt tại tỉnh Primorye (Liên bang Nga) đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống thông qua nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Mới đây, tại thành phố Artyom, tỉnh Primorye, đã diễn ra Lễ hội văn hóa quốc tế Giai điệu tình bạn lần thứ ba với sự tham gia của các cộng đồng Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Belarus, Ấn Độ, Uzbekistan... đang sinh sống, học tập và làm việc tại vùng Viễn Đông. Được Thị trưởng thành phố Artyom Kvon Vyacheslav khởi xướng, lễ hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi các dân tộc sinh sống tại vùng Viễn Đông Nga giới thiệu bản sắc của mình, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong không gian nghệ thuật đa sắc màu, nhóm nghệ thuật của cộng đồng người Việt đã mang tới tiết mục biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Màn trình diễn Cô đôi thượng ngàn do cộng đồng người Việt thể hiện đã chạm đến trái tim người dân bản địa và bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng đẹp về một Việt Nam vừa truyền thống, vừa giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Việt Nam trình diễn tại Lễ hội văn hóa quốc tế Giai điệu tình bạn (ẢNH: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok)

Phát biểu tại lễ hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên bày tỏ xúc động trước tinh thần đoàn kết, sự đa dạng văn hóa và tâm huyết của các đoàn nghệ thuật tham dự. Theo ông, giao lưu văn hóa là nhịp cầu kết nối con người, giúp các dân tộc hiểu biết và gần gũi nhau hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.

Không chỉ là sân khấu trình diễn nghệ thuật, lễ hội còn khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của cộng đồng người Việt tại vùng Primorye, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga thông qua ngoại giao nhân dân.

Cũng với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc, trước đó, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok, đã tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề Trở về cội nguồn. Đây là sự kiện thường niên thu hút đông đảo sinh viên Nga, sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tham gia.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên, đối với các sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, việc tiếp cận tri thức hiện đại cần song hành với trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng thông qua các hoạt động giao lưu, sinh viên Nga và quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đồng quan điểm, ông Evgeniy Vlasov, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế của FEFU, Giám đốc Viện Phương Đông, đánh giá cao vai trò của các hoạt động giao lưu văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc. Là người nhiều năm nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, ông Evgeniy Vlasov luôn ấn tượng trước sự phát triển của ngôn ngữ, văn hóa cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Anh Ukhalov Danil, học viên cao học chuyên ngành Quan hệ quốc tế của FEFU, là người gắn bó với lễ hội từ những ngày đầu, chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt dành cho tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Những trải nghiệm tại Hà Nội, từ nhịp sống, con người đến hương vị phở, đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm sâu sắc. Hiện anh Danil còn tham gia hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt tại trường, giúp sinh viên mới làm quen với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Những không gian của Lễ hội văn hóa quốc tế Giai điệu tình bạn không chỉ tái hiện sinh động hình ảnh một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Vladivostok, mà các tiết mục múa, hát về quê hương, đất nước cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm như: múa sạp, chơi chuyền, vẽ tranh Đông Hồ, viết thư pháp, vẽ nón, tìm hiểu về phở hay đố vui về Việt Nam đều thu hút đông đảo sinh viên quốc tế tham gia.

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KHÁNH MINH