Núp bóng "chia sẻ trải nghiệm cá nhân", nhiều KOLs, KOCs quảng cáo trá hình

Các hình thức quảng cáo trá hình thông qua chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bình luận điều hướng dư luận (seeding) hoặc tiếp thị liên kết (affiliate) đang trở thành một trong những thách thức mới đối với công tác quản lý quảng cáo trên môi trường mạng.

Nhiều hoạt động quảng cáo trá hình biến tướng tinh vi trên môi trường mạng

Nội dung trên được Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) nêu trong báo cáo sơ kết hoạt động quảng cáo trên mạng 6 tháng đầu năm 2026.

Theo cơ quan quản lý, một bộ phận người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs) vẫn nhận quảng bá cho các sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Các vi phạm ngày càng tinh vi hơn khi được thể hiện dưới dạng chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bình luận điều hướng dư luận hoặc tiếp thị liên kết.

Báo cáo cũng chỉ ra công tác kiểm soát nội dung và vị trí cài đặt quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới lớn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Dòng lưu lượng quảng cáo quá lớn cùng cơ chế phân phối tự động khiến quảng cáo của các nhãn hàng có thể xuất hiện trong các video, bài viết chứa nội dung phản cảm hoặc xấu độc.

Dù vậy, theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, hành lang pháp lý cho quảng cáo trên mạng đã cơ bản được hoàn thiện và bắt đầu đi vào thực thi. Khung pháp lý riêng cho quảng cáo trên mạng lần đầu tiên được thiết lập đồng bộ thông qua Luật Quảng cáo sửa đổi 75/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, cùng Nghị định 342/2025/NĐ-CP và Nghị định 87/2026/NĐ-CP.

Các quy định mới đã bình đẳng hóa nghĩa vụ giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, nền tảng quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo và KOLs/KOCs; đồng thời tăng cường chế tài xử lý vi phạm nhằm nâng cao tính minh bạch của hoạt động quảng cáo trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ. Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử lý một doanh nghiệp và ba trường hợp người có ảnh hưởng vi phạm quy định pháp luật, thiếu minh bạch khi quảng cáo trên mạng xã hội, với tổng số tiền xử phạt 105 triệu đồng.

Cơ quan này cũng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) xử lý, ngăn chặn 494 tên miền có dấu hiệu vi phạm; tổ chức 5 buổi làm việc với các nền tảng quảng cáo lớn như Google, Meta và TikTok nhằm quán triệt các trách nhiệm mới, yêu cầu chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm.

Bên cạnh công tác thanh tra, xử lý, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho doanh nghiệp, KOLs/KOCs và nhà sáng tạo nội dung; triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về quảng cáo và livestream đúng quy định.

Cơ quan quản lý cũng đưa vào vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam tại địa chỉ kol.gov.vn. Danh sách White List và Black List tiếp tục được cập nhật định kỳ nhằm hỗ trợ kiểm soát dòng tiền quảng cáo và ngăn chặn các nội dung vi phạm.

VĨNH XUÂN