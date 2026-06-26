Đề xuất xếp hạng di tích Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tham dự hội thảo có nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư; đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Hội thảo khoa học “Di tích lịch sử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng”.

Theo các tham luận tại hội thảo, tiền thân của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là Trường Cơ khí Á Châu, sau đổi tên thành Trường Bá Nghệ Sài Gòn, được thành lập ngày 20-2-1906. Đây là một trong những trường dạy nghề đầu tiên của Việt Nam.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cho rằng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không chỉ là cơ sở đào tạo nghề lâu đời, mà còn là một thiết chế giáo dục gắn với lịch sử giáo dục kỹ thuật, truyền thống yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng và bản sắc đô thị TPHCM.

ThS Vũ Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nhận định giá trị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không chỉ được xác lập bởi niên đại hay một công trình kiến trúc riêng lẻ, mà còn bởi sự kết hợp giữa lịch sử giáo dục kỹ thuật, ký ức cách mạng và chức năng đào tạo vẫn được duy trì đến hôm nay. Theo bà, đây là trường hợp đặc biệt trong hệ thống di sản đô thị TPHCM, khi một di tích vẫn tiếp tục phát huy giá trị thông qua hoạt động giáo dục hàng ngày.

Ở góc độ di sản văn hóa, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, cho rằng ngôi trường còn lưu giữ nhiều giá trị vật thể và phi vật thể, nổi bật là lầu đồng hồ hơn 100 năm tuổi, phòng truyền thống cùng hệ thống giáo cụ, hiện vật và tư liệu quý. Đặc biệt, đây là ngôi trường gắn với quá trình học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời là nơi nhiều thế hệ học sinh tham gia các phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng.

Một góc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. ẢNH: FANPAGE NHÀ TRƯỜNG

PGS-TS Hà Minh Hồng cũng cho rằng Trường Bá Nghệ Sài Gòn giữ vị trí đặc biệt trong hành trình học tập của Nguyễn Tất Thành. Tại đây, đầu năm 1911, Người có thêm điều kiện học tập, tiếp cận tri thức kỹ thuật trước khi ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911.

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục nghề nghiệp, việc bảo tồn di sản không chỉ dừng ở gìn giữ hiện vật, mà cần chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống và đổi mới sáng tạo. Nhà trường định hướng số hóa tư liệu, phát triển bảo tàng số và khai thác giá trị di sản trong giáo dục.

Với các giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục, việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được kỳ vọng góp phần bảo tồn một thiết chế giáo dục tiêu biểu, đồng thời phát huy nguồn lực di sản trong quá trình phát triển TPHCM.

THIÊN BÌNH