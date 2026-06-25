Văn hóa

Quảng Ngãi: Hàng trăm đồng bào Xơ Đăng thi cồng chiêng, múa xoang

SGGPO

Ngày 25-6, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức Hội thi cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Hội thi cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting và trình diễn nhạc cụ dân tộc. Thực hiện: HỮU PHÚC

Hội thi thu hút 14 đội đến từ 14 thôn trên địa bàn với hơn 200 nghệ nhân và đồng bào Xơ Đăng thuộc nhiều thế hệ tham gia.

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Một em nhỏ đồng bào Xơ Đăng biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: HỮU PHÚC

Các đội trải qua 3 phần thi, gồm giới thiệu đơn vị, hát Ting Ting và diễn tấu cồng chiêng kết hợp múa xoang. Thông qua các tiết mục, các đội tái hiện những nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Tiếng chiêng ngân vang hòa cùng những vòng xoang nhịp nhàng đã tạo nên không khí lễ hội sôi động, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

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Tái hiện nghi lễ của đồng bào Xơ Đăng. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết, đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 96% dân số xã. Hội thi là dịp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, tạo sân chơi giao lưu giữa các thôn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

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Biểu diễn cồng chiêng, đánh trống. Ảnh: HỮU PHÚC
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Màn biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Xơ Đăng. Ảnh: HỮU PHÚC
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Các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: HỮU PHÚC
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Thể hiện điệu hát Ting Ting. Ảnh: HỮU PHÚC
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HỮU PHÚC

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