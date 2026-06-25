Làng nghề trống hơn 150 năm tuổi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 25-6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Làng nghề trống Bình An (xã Tân Trụ). Đây là làng nghề có lịch sử hình thành và phát triển liên tục hơn 150 năm.

Lãnh đạo xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm trống tại làng Bình An do cụ tổ là ông Nguyễn Văn Ty, đặt nền móng từ giữa thế kỷ XIX và được con cháu kế tục đến nay qua nhiều đời, gắn bó với nhiều thế hệ cư dân. Nơi đây hiện có hơn 20 cơ sở sản xuất, lưu giữ nghề thủ công độc đáo.

Điểm đặc sắc của nghề làm trống Bình An nằm ở kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo, qua hơn 20 công đoạn nghiêm ngặt. Thân trống (hay dăm trống) bắt buộc phải làm từ gỗ sao lâu năm để chống cong vênh, mối mọt; các thanh gỗ được uốn cong bằng lửa củi dừa khô rồi ghép khít phẳng lì mà không để lại kẽ hở.

Mặt trống phải chọn từ phần da lưng và vai của những con trâu cái hơn 20 năm tuổi, để đảm bảo độ bền dai. Khâu khó nhất chính là gạn (bào) da trâu và bịt trống bằng giàn chò truyền thống. Không dùng máy móc đo đạc, người nghệ nhân Bình An chỉ dựa vào đôi tai thẩm âm nhạy bén để căn chỉnh cao độ: trống lân cần âm thanh giòn giã thúc giục, trống trường hay trống đình chùa lại cần tiếng trầm bổng, vang xa.

Hiện nay, sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, từ trống trường học, trống đình chùa, trống lễ hội đến trống múa lân - sư - rồng, trống sân khấu truyền thống và nhiều loại trống phục vụ xuất khẩu.

Hiện nay, làng trống Bình An, tỉnh Tây Ninh còn là một địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm của làng nghề trống Bình An còn được khách hàng từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore, châu Âu và Bắc Mỹ tìm đến đặt hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và người dân triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm trống Bình An.

Trọng tâm là gìn giữ các giá trị truyền thống, khuyến khích truyền nghề cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản; gắn bảo tồn với phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu làng nghề và du lịch trải nghiệm; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, bảo tồn không gian văn hóa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, hình ảnh làng nghề đến du khách trong và ngoài nước.

QUANG VINH