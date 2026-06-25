Đạo diễn Victor Vũ làm phim về khởi nghĩa Lam Sơn

Chiến bào – dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, một trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Buổi ra mắt dự án vừa diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa).

Ê-kíp đoàn phim và các đại biểu tại buổi ra mắt dự án. Ảnh: ĐPCC

Tác phẩm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2028), chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh (1407-1428).

Lấy bối cảnh từ giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, phim kể về hành trình của Lê Lợi khi còn là chàng trai xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại tự do cho dân tộc.

Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 vị hào kiệt ban đầu, ngọn lửa khởi nghĩa dần lan rộng, quy tụ sức mạnh của muôn dân, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, tác phẩm thuộc thể loại sử thi - lịch sử. Đây là câu chuyện của những người bình thường làm nên điều phi thường, trở thành những anh hùng lớn của dân tộc, đem lại tự do và hòa bình cho đất nước.

Đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án lần này là nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, đơn vị phát hành Galaxy Studio, đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira, giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam, các biên kịch ToTo Chan và Kim Li Bắc, cùng cố vấn văn hóa lịch sử GS-TSKH Trần Ngọc Thêm.

Poster giới thiệu dự án Chiến bào. Ảnh: ĐPCC

Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ, dự kiến ra mắt trong năm 2028.

HẢI DUY