TPHCM: 15 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Chiều 31-5, báo cáo nhanh từ các điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho biết, toàn TPHCM có 15 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi THCS Đống Đa vào sáng 31-5

Theo đó, sau buổi làm thủ tục dự thi vào sáng 31-5, toàn thành phố có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong hai ngày tham gia kỳ thi.

Để hỗ trợ thí sinh hoàn thành kỳ thi một cách công bằng và an toàn, Ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, 9 thí sinh bị chấn thương tay (gãy tay) sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng. Sở GD-ĐT sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT (không dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để hỗ trợ viết hộ bài thi theo lời đọc của thí sinh. Phòng thi này có hai cán bộ coi thi và được trang bị máy quay phim ghi hình, ghi âm liên tục toàn bộ quá trình làm bài.

Tiếp theo đó, trong số 4 thí sinh gặp khó khăn về di chuyển (gãy chân, bệnh cơ xương), có 2 thí sinh được hỗ trợ phương án di chuyển vào phòng thi; một em được hỗ trợ phòng thi riêng; một em sức khỏe quá yếu được bố trí phòng thi riêng và có người viết hộ bài dưới sự giám sát chặt chẽ của hai cán bộ coi thi và camera giám sát.

Ngoài ra, đối với 2 thí sinh bị bệnh, một em đang nằm viện và một thí sinh có thể đến điểm thi. Đối với trường hợp thí sinh đang nằm viện, điểm thi đang xin ý kiến từ Ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi; riêng thí sinh bị bệnh còn lại sẽ được bố trí phòng thi riêng.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Tại ngày đầu tiên làm thủ tục dự thi, có 600 thí sinh vắng (chiếm tỷ lệ 0,39 %).

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, thí sinh vì lý do cá nhân không thể đến điểm thi làm thủ tục dự thi vẫn có thể tham gia các buổi thi bình thường trong hai ngày diễn ra kỳ thi chính thức.

Sáng mai (1-6), thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Chiều cùng ngày, các em thi môn Ngoại ngữ.

THU TÂM