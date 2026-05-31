Thí sinh Hà Nội hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập

Sau 120 phút làm bài, trưa 31-5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay ổn định về cấu trúc và tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Đề có độ khó nhỉnh hơn đề năm 2025 ở một số nội dung, đặc biệt là phần hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề. Các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, bảo đảm vừa đánh giá được chuẩn kiến thức cơ bản, vừa có khả năng phân loại học sinh khá, giỏi. Các câu hỏi thực tiễn xuất hiện ở nhiều vị trí hơn, đặc biệt trong các bài toán về sản xuất, tính toán thể tích và tối ưu chi phí. Đề không có nội dung đánh đố, không xuất hiện kiến thức ngoài chương trình, ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và phù hợp với học sinh THCS.

Đề gồm 5 bài toán lớn, bao quát đầy đủ các mạch kiến thức: thống kê, xác suất, đại số, hình học và toán học thực tiễn. So với đề năm 2025, cấu trúc đề không thay đổi, giúp học sinh không bị bất ngờ khi làm bài.

Nhiều giáo viên cho rằng, có thể dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 6,5-8 điểm. Đề thi bảo đảm tính công bằng, khách quan và phù hợp với mục tiêu tuyển sinh cũng như định hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong khi đó, theo nhận xét của các em học sinh, đề Toán năm nay, phần hình hơi dài. Thí sinh Trần Minh Quân, học sinh Trường THCS Giáp Bát, dự thi vào Trường THPT Kim Liên cho biết em chỉ không làm được câu cuối cùng (0,5 điểm, đây là câu dành cho học sinh thực sự giỏi về môn Toán), còn lại làm được hết các câu, có thể đạt 9,5 điểm. Một số thí sinh nhận xét đề hơi khó và dài, chỉ làm được 70-80% đề thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nhận định, đề thi năm nay tiếp tục bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung lớp 9. Cấu trúc và định dạng đề thi được xây dựng theo đề minh họa đã công bố trước đó.

Như vậy, Hà Nội đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập với những thí sinh không chuyên. Các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế thi. Sau 3 buổi thi của kỳ thi, thành phố ghi nhận 4 thí sinh vi phạm quy chế thi. Các trường hợp vi phạm đều do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Những thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên vào ngày 1-6. Dự kiến từ ngày 19 đến 22-6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM