Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn cách xử lý tình huống bất thường tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập

Ngày 31-5, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn xử lý các tình huống bất thường thí sinh cần lưu ý tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Thí sinh làm thủ tục dự thi lớp 10 tại điểm thi THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây) vào sáng 31-5

1- Đối với các trường hợp thí sinh đi trễ:

Thí sinh có mặt tại cổng điểm thi trễ hơn 15 phút so với thời gian tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép (dưới 15 phút), thư ký lập biên bản báo cáo trưởng điểm thi. Giám thị dẫn thí sinh lên phòng thi dự phòng và cho thí sinh làm bài theo thời gian còn lại, không được cộng thêm giờ, nộp bài cùng với phòng thi theo phiếu báo dự thi.

2- Đối với thí sinh có vấn đề về sức khỏe trong khi thi

Trường hợp thí sinh bị bệnh nhẹ có thể chăm sóc tại phòng y tế của điểm thi, trưởng điểm thi xin ý kiến trưởng ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tuỳ vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn.

Trường hợp thí sinh phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài cán bộ y tế phải có giám sát và công an đi cùng.

Đối với cả hai trường hợp nói trên, thư ký điểm thi lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

3- Xử lý sai sót trên bài thi

Nếu giám thị lỡ ký nhầm vào giấy làm bài thi của thí sinh, giám thị không được thay đổi giấy làm bài nếu phát hiện sau thời gian tính giờ làm bài. Giám thị ghi nhận vào biên bản bất thường và bìa bọc bài thi theo hướng dẫn và không để ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh.

Nếu giám thị đánh sai số thứ tự bài thi cần báo cáo trưởng điểm thi thông qua ghi nhận trong bìa bọc bài thi (dưới 3 bài thi); nếu sai sót từ 3 bài thi trở lên thì lập biên bản bất thường và ghi nhận ở bìa bọc bài thi, cho sắp xếp và đánh lại đúng số thứ tự.

4 - Đối với tình huống thời tiết bất thường

Trong quá trình thi nếu bị ảnh hưởng bởi thời tiết, giám thị cần báo cho giám sát phòng thi thông báo cho trưởng điểm thi. Trường hợp cấp bách, giám thị có thể cho thí sinh dừng thi, gấp bài thi lại, chuyển chỗ, chờ trưởng điểm thi có ý kiến mới cho thí sinh làm bài lại đồng loạt và cộng thêm giờ làm bài.

Nếu thí sinh muốn đổi giấy thi, giám thị phải kiểm tra cụ thể. Tất cả những tờ giấy cũ được đổi, giấy thừa, viết hỏng đều không được xé, cắt xén mà để riêng ra một chỗ. Giám thị không thu phần làm bài trên giấy nháp kẹp chung với giấy thi.

"Giám thị tuyệt đối không được tự ý xử lý các tình huống hoặc sự cố bất thường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thay vào đó, khi có tình huống bất thường xảy ra, giám thị báo cáo ngay cho trưởng điểm thi (thông qua giám sát phòng thi) để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định" (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong)

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Trước đó, sáng 31-5, thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Ngày 1-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Ngày 2-6, thí sinh dự thi môn Toán (120 phút). Những thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6 (150 phút). Toàn thành phố có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. So với tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay là 118.000 chỗ học, tỉ lệ trúng tuyển lớp 10 công lập đạt khoảng 78%.

THU TÂM