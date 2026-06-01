TPHCM: Thí sinh chia sẻ bí quyết làm bài thi môn Ngữ văn

Sáng 1-6, hơn 151.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Cán bộ coi thi phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh tại điểm thi THCS Lê Lợi. Ảnh: THU TÂM

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), từ 6 giờ sáng đã có rất đông thí sinh có mặt tại điểm thi. Đây là điểm thi lớp 10 duy nhất trên địa bàn phường Nhiêu Lộc với 643 thí sinh, 28 phòng thi.

Nguyễn Trần Tường Vy, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa) là một trong những thí sinh có mặt tại điểm thi từ 6 giờ sáng. Ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thí sinh này mong ra chủ đề về tình yêu quê hương đất nước. Em đã chuẩn bị sẵn dẫn chứng về những người trẻ yêu nước như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hòa Minzy.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: THU TÂM.

Với Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ, học sinh lớp 9/7, Trường THCS Bạch Đằng (phường Nhiêu Lộc), em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Marie Curie nên sẽ nỗ lực tối đa trong hai ngày thi. Bí quyết làm bài môn Ngữ văn của thí sinh này là chú ý bố cục đoạn văn/bài văn, trình bày sạch đẹp. Em mong đề thi ra chủ đề về bảo vệ môi trường vì gần gũi với lứa tuổi của em.

Thí sinh tự tin tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: THU TÂM.

Còn với Trường Nghĩa, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Lê Lợi, thí sinh này mong đề thi về chủ đề bạo lực học đường. Ở câu hỏi yêu cầu viết đoạn văn, bí quyết làm bài của em là không ngồi đếm chữ mà ước lượng qua số trang giấy thi, ngoài ra khi làm bài phải bám sát yêu cầu đề, không viết lan man.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa), điểm thi có 21 phòng thi với 504 thí sinh, 3 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ.

Cán bộ coi thi cho thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân tại điểm thi THCS Lê Lợi. Ảnh: THU TÂM.

Theo lãnh đạo điểm thi, do thí sinh đã được sinh hoạt quy chế thi vào sáng qua (31-5) nên sáng nay số lượng thí sinh gửi đồ tại khu vực giữ đồ cho thí sinh rất ít.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi THCS Lê Lợi. Ảnh: THU TÂM.

Trực tiếp đến thăm và động viên thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của TPHCM có quy mô thí sinh rất lớn. Toàn thành phố có 242 điểm thi ở cả 3 khu vực, địa bàn trải rộng. Do đó, công tác giao đề thi không thể thực hiện hàng ngày như các năm trước mà được giao đến các điểm thi trước một ngày. Cụ thể, trong sáng 31-5, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với Công an TPHCM tiến hành giao đề đến các điểm thi. Tại các điểm thi, cán bộ công án túc trực 24/24 tại phòng bảo quản đề thi, bài thi. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên lãnh đạo điểm thi và cán bộ coi thi tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: THU TÂM. Riêng đối với các điểm thi có thí sinh đặc biệt, Sở GD-ĐT TPHCM đã bố trí phương án đảm bảo quyền lợi thí sinh. Tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm, một thí sinh đang điều trị bệnh lây nhiễm được bố trí phòng thi riêng, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã động viên và chúc em làm bài thi thật tốt. Thí sinh đặc biệt tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm được bố trí phòng thi riêng. Ảnh: THU TÂM. Tại điểm thi THCS Lê Lợi, ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trước cổng điểm thi. Ngoài ra, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM động viên thí sinh và cán bộ coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ tại kỳ thi. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên và gửi lời cảm ơn lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi THCS Lê Lợi. Ảnh: THU TÂM.

Phụ huynh động viên, chỉnh trang phục cho thí sinh trước giờ dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

Giám thị hướng dẫn thí sinh đối chiếu thông tin cá nhân trong buổi làm thủ tục dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

Giám thị kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin thí sinh trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

Thí sinh tập trung làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. ẢNH: HOÀNG HÙNG.

THU TÂM