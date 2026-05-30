Điểm tựa nghĩa tình cho người lao động

Trong Tháng Công nhân năm 2026, tinh thần nghĩa tình và sự sẻ chia lại tiếp tục được lan tỏa thông qua nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, trở thành điểm tựa giúp người lao động yên tâm an cư lạc nghiệp.

Tạo không gian sống văn minh, nghĩa tình

Ngày được nhận hỗ trợ từ mô hình “Căn phòng mơ ước”, gia đình chị Đặng Thị Oanh (quê tỉnh Ninh Bình) và anh Đinh Kim Dũng (quê tỉnh Vĩnh Long) vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bởi với chị Oanh, trải qua thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác cùng nỗi lo cơm áo thường trực, sự đồng hành kịp thời này đã trở thành điểm tựa để gia đình tiếp tục vững bước.

Trao tặng “Căn phòng mơ ước” cho gia đình chị Đặng Thị Oanh

Trước khi phát hiện bệnh vào giữa năm 2025, chị Oanh là công nhân may. Còn chồng chị chạy xe ôm, thu nhập không ổn định. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, hai vợ chồng vẫn đồng lòng vun vén, chắt chiu từng đồng để chăm lo cho cô con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Gia đình chị Oanh hiện sống trong Khu lưu trú văn hóa số 57 (phường Dĩ An, TPHCM). Đây là một trong những trường hợp được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM (trực thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM) trao tặng “Căn phòng mơ ước” - hỗ trợ tiền thuê phòng trọ trong một năm.

Bắt đầu triển khai từ năm 2014, mô hình “Căn phòng mơ ước” đã giúp nhiều thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt để từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Ngô Thị Như Hằng, chủ Khu lưu trú văn hóa số 57, luôn niềm nở hỏi han sức khỏe và không quên dặn dò chị Oanh cùng những công nhân ở trọ tại đây, nếu cần giúp đỡ gì thêm cứ chủ động chia sẻ. Sự ấm áp ấy cũng là điều gia đình chị Oanh luôn nhận được từ bà con xung quanh suốt thời gian khó khăn. Đáp lại tình cảm đó, những hôm sức khỏe ổn hơn, chị lại phụ quét sân, dọn dẹp lối đi chung.

Tổ chức sân chơi thiếu nhi cho con em người lao động tại Khu lưu trú văn hóa số 57

Kể từ khi được công nhận, Khu lưu trú văn hóa số 57 đã trở thành mái nhà chung gắn kết công nhân xa quê. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống như: phổ biến “Khu trọ không ma túy”, tập huấn phòng cháy chữa cháy, sân chơi cho thiếu nhi…

“Đặc biệt, việc hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa ý nghĩa dành cho thanh niên công nhân, người lao động, qua đó góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác trong đời sống”, chị Hằng chia sẻ.

Tiếp sức tinh thần

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở 3 lớp yoga miễn phí tại văn phòng ở phường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thuận và xã Tân Nhựt. Lớp học được duy trì đến hết ngày 30-6-2026.

Kim đồng hồ điểm 18 giờ, gác lại những tất bật nơi nhà xưởng, nhiều thanh niên công nhân đã có mặt ở lớp yoga để thả lỏng cơ thể sau ngày dài làm việc. Tại văn phòng ở phường Tân Thới Hiệp, chị Ngô Thị Hoa (quê tỉnh Đắk Lắk, hiện là công nhân Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc), chăm chú làm theo từng động tác kéo giãn, hít thở sâu dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên. Được công đoàn công ty giới thiệu, chị Hoa cùng đồng nghiệp đăng ký tham gia lớp học với mong muốn cải thiện sức khỏe, thư giãn tinh thần.

Thanh niên công nhân tham gia lớp yoga miễn phí tại văn phòng Trung tâm ở phường Tân Thới Hiệp

Kết thúc buổi học, nhiều người nán lại trò chuyện, chia sẻ với nhau cách giảm đau vai gáy sau nhiều năm làm việc trên chuyền sản xuất. Họ còn rủ nhau đăng ký tham gia các lớp quản lý tài chính cá nhân, học ngoại ngữ trực tuyến miễn phí (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung), chương trình “Kết nối công nhân”... do Trung tâm tổ chức.

Anh Thổ Hoài Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM, chia sẻ: “Các hoạt động được tổ chức đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, hướng tới mục tiêu chăm lo thực chất và toàn diện cho người lao động. Khi đời sống vật chất được bảo đảm, đời sống tinh thần được nâng cao, anh chị em công nhân sẽ an tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài và tự tin phát triển cùng thành phố”.

Thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc khảo sát các khu nhà trọ đủ điều kiện thành lập Khu lưu trú văn hóa và trao “Căn phòng mơ ước”, tập trung tại các địa bàn đông công nhân ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng hành cùng con em thanh niên công nhân, người lao động, dự kiến ngày 31-5, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM sẽ triển khai cao điểm chương trình “Gia sư Áo xanh”. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức và đồng hành cùng hơn 2.200 thiếu nhi, tiếp thêm động lực để các em học tập.

CẨM TUYẾT