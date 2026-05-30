Xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ 2 cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ 2 cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Diễn Châu.

Cơ quan y tế Nghệ An động viên, thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

Ngày 30-5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân kinh doanh bánh mì trên địa bàn xã Diễn Châu do vi phạm về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Người bị xử phạt là bà N.T.Q. (sinh năm 1995, trú tại xóm 5, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), chủ của 2 cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh.

Quyết định xử phạt nêu bà N.T.Q., đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc không có tình tiết tăng nặng và ghi nhận 2 tình tiết giảm nhẹ bao gồm: Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, khắc phục hậu quả; người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai.

Áp dụng các quy định pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt bà N.T.Q., với số tiền là 80 triệu đồng theo quy định.

Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả 2 cơ sở của Tiệm bánh mì Quỳnh. Bên cạnh đó, buộc bà N.T.Q., phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, từ ngày 17-4, sau khi ăn bánh mì mua tại Tiệm bánh mì Quỳnh, hàng chục người dân ở xã Diễn Châu đã bị ngộ độc thực phẩm, phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu khám, điều trị. Kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là do ăn bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

